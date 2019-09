Domenica di tennis quella del 24 novembre presso gli impianti della PromoTennis Vasto, dove si sono svolti gli incontri validi per il Campionato a squadre della “Winter Cup” , “Senior Cup” e “Ladies Cup”. Domenica intesa per gli atleti Vastesi che hanno ottenuto una vittoria e due sconfitte.

Nella “Winter Cup” i Vastesi hanno incontrato i giocatori del Ct Martinsicuro conquistando la vittoria per 3 a 0.

La prossima domenica la PromoTennis osserverà un turno di riposo per poi disputare l’ultima giornata di Campionatro domenica 8 dicembre contro il At Campobasso A.



Nella “Senior Cup” i Vastesi hanno incontrato i giocatori del Asd Prati 37 venendo sconfitti dopo match di alto livello, vedendo sfumare per poco la vittoria del Campionato.



Nel pomeriggio stesso le atlete della PromoTennis, nel Campionato a squadre “Ladies Cup hanno incontrato in casa le giocatrici del Match Point 2000 non riuscendo a conquistare la vittoria. L’incontro si conclude con il risultato di 3 a 0 per le avversarie.