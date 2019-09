Lo scultore vastese Mario Pachioli, esporrà alcune delle sue opere alla IX edizione della "The New Florence Biennale", dove è stato invitato, nella suggestiva Fortezza da Basso dal 30 novembre all' 8 dicembre 2013 a Firenze.



Per tutti un appuntamento da non perdere in quanto promette di dare una nuova risposta al concetto di Arte nell'era di internet, artisti contemporanei provenienti da tutto il mondo espongono e si confrontano nella bella Firenze, da sempre considerata la culla del Rinascimento e dell'arte.



"E' sempre per me un onore essere presente a questa prestigiosa manifestazione - dichiara il maestro - in quanto autore della medaglia Premio 'Lorenzo il Magnifico' alla carriera, che ad ogni edizione viene assegnato a illustri personaggi che si sono distinti nei campi dell'arte e della cultura a livello internazionale, oltre che agli artisti vincitori nelle varie sezioni artistiche".

Nella fotogallery in anteprima le immagini delle opere che il maestro esporrà alla Biennale di Firenze.





Per ulteriori informazioni



www.florencebiennale.org

www.mariopachioli.it