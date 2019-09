Ricorre quest'anno il trentennale di attività dell'Associazione "Complesso Bandistico Città di San Salvo" fondata, nel 1983, dal maestro Fiorentino Fabrizi. Si tratta di un traguardo significativo, in quanto nel corso di questo lungo periodo la Banda ha costituito un punto di riferimento costante per generazioni di giovani musicisti, alcuni dei quali oggi titolari di scuole musicali o affermati esecutori in orchestre, ensemble e gruppi.

L’amministrazione comunale di San Salvo ha sempre sostenuto l’attività del complesso bandistico che “contribuisce a diffondere la cultura musicale e a promuovere l’immagine della nostra città”. Come sottolineano i responsabili dell'Associazione, Roberta Fabrizi e Antonio Bonanni, il "Complesso Bandistico Città di San Salvo" ha peraltro costituito tanto una scuola di musica quanto una scuola di vita per i giovani coinvolti che, oltre ad imparare a suonare uno strumento hanno appreso a relazionarsi con altri ragazzi e con gli stessi adulti.

L'obiettivo della Banda è di continuare ad essere anche per il futuro un "rappresentante della cultura di San Salvo in Italia e all'estero", nell’auspicio di ulteriori apprezzamenti e in uno spirito di entusiasmo e di impegno da parte dei suoi musicisti.

Per festeggiare il trentennale dalla fondazione, il maestro e i responsabili del "Complesso Bandistico Città di San Salvo" sono intenti a preparare un concerto dal titolo: "La Banda tra territorio e musica, 30 anni di esperienza di Vita... 1983-2013", che si terrà (in onore anche di Santa Cecilia, patrona dei musicisti) nell'Auditorium della Parrocchia di San Nicola nel mese di dicembre in data ancora da definire ma che sarà prontamente comunicata alla cittadinanza.