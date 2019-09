Una serata speciale per ricordare l'amica scomparsa e portare avanti i suoi progetti. Il 7 dicembre alle 21, presso il teatro Rossetti di Vasto, si terrà l'evento "RicorDonatella", dedicato a Donatella Gaspari, vigile del fuoco volontario e componente del direttivo dello Sci Club Vasto, prematuramente scomparsa.

In scena, grazie alla compagnia I Gatti Bigi, andrà lo spettacolo "Questo matrimonio non s'ha da fare", commedia comica in tre atti di Dory Cei, con la regia e l'adattamento di Piera Pugliese. "Lo scopo - spiegano gli amici Donatella che hanno promosso l'iniziativa - è raccogliere fondi per portare avanti il progetto di Donatella sulla pet therapy". Il biglietto, dal costo di 10 euro, sarà interamente devoluto alla causa.

"Invitiamo tutti a partecipare - dicono gli amici di Donatella - a quella che sicuramente sarà una bella serata. E' stato possibile organizzarla grazie all'impegno di suo cugino, che fa parte della compagnia, della sua famiglia e alla collaborazione del sindaco e del Comune di Vasto e del Teatro Rossetti. Donatella aveva nel cuore l'impegno a favore del prossimo e credeva fortemente nel progetto di pet therapy, per questo sin dalla sua scomparsa ci stiamo adoperando affinchè i suoi sogni diventino realtà".