Anche domani, così come accaduto oggi, le scuole del Vastese resteranno chiuse come da ordinanza dei sindaci. Studenti, forse, felici di fare due giorni di vacanza extra, ma più di qualcuno non ha gradito il provvedimento adottato dai primi cittadini. Pubblichiamo il contributo inviatoci da una mamma vastese, Paola Nanni.

"Quella di oggi è una giornata che passerà alla storia, la prima chiusura della scuola per neve....senza neve. Sentite le previsioni di ieri, con mio marito ci siamo organizzati per portare le nostre bambine una a scuola e l'altra all'asilo per tempo, e quindi recarci ai nostri rispettivi posti di lavoro.



mio marito ha apprezzato la pulizia delle strade principali e la presenza di mezzi spartineve all'opera

Tutti in piedi mezz'ora prima del solito, siamo usciti per fare il nostro giro, e durante il tragitto, nonostante le precipitazioni fossero davvero minime. Sembrava una giornata come le altre, solo un po' più allegra in virtù dell'improvvisa spolverata.