E' in viaggio verso il Brasile, insieme ai compagni della nazionale azzurra, il nuotatore cupellese Nicolangelo Di Fabio, tra i convocati di Walter Bolognani per l'edizione 2013 della Gymnasiade. Si tratta di una manifestazione a livello internazionale organizzata dalla International School Sport Federation (ISSF), che coinvolge gli atleti in età scolare (nati tra il 1996 e il 1998) di quattro discipline: atletica leggera, ginnastica artistica, ginnastica ritmica e, appunto, nuoto.

Nicolangelo Di Fabio, reduce da un 2013 ad ottimi livelli grazie ai duri allenamenti con il suo tecnico Domenico D'Adamo, avrà così la possibilità di confrontarsi nuovamente con gli atleti di tutto il mondo, in un luogo che evoca dolci sogni, quell'Olimpiade 2016 messa nel mirino dal campioncino abruzzese. Si gareggerà a Brasilia, in piscina all'aperto, e in pochi giorni gli atleti italiani dovranno adattarsi al fuso orario e al clima estivo, con grande umidità, dell'emisfero australe. L'edizione 2013 è la 15ª della Gymnasiade, che vide la luce a Wiesbaden, in Germania, nel 1974. Le gare si svolgeranno dal 29 novembre al 3 dicembre.

Atleti convocati: Giorgia Biondani (Leosport), Linda Caponi (TNT Empoli), Arianna Castiglioni (Team Insubrika), Silvia Guerra (RN Torino), Ambra Esposito (CC Napoli), Claudia Tarzia (Genova Nuoto); Alessandro Bori (Team Lombardia MGM), Giacomo Carini (Aquasport), Nicolangelo Di Fabio (Team Lombardia MGM), Simone Sabbioni (Swim Pro SS9), Raffaele Tavoletta (Aurelia Nuoto). La selezione sarà coordinata dal tecnico federale Bolognani e dal tecnico Davide Ambrosi.