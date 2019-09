Ore 9.15 - Il peggio è passato: lo dicono le previsioni del tempo, secondo cui oggi non ci saranno nevicate. Le condizioni meteo dovrebbero migliorare tra domani e sabato.

Per domani sono previste piogge sparse nelle ore mattutine, mentre per venerdì le nuvole dovrebbero iniziare a diradarsi lasciando spazio alle schiarite. Secondo gli esperti, nella giornata di sabato sarà sereno o poco nuvoloso, mentre domenica dovrebbe tornare il maltempo.

Ore 8.50 - Il forte vento delle ore notturne ha spezzato un albero, che ha ostruito il passaggio di un pullman sulla strada principale di San Buono. I vigili del fuoco di Vasto sono intervenuti a rimuovere il tronco, liberando la carreggiata.

Ore 8 - Strade libere: stamani a Vasto e San Salvo si circola regolarmente. Nelle scorse ore non si sono verificate le tanto temute precipitazioni nevose.

26/11/2013. Ore 18.30 - DOMANI SCUOLE CHIUSE (Lezioni sospese) A VASTO, SAN SALVO, CUPELLO, MONTEODORISIO, FURCI, TORREBRUNA, CASTIGLIONE MESSER MARINO, CELENZA SUL TRIGNO E CASALBORDINO.

"Ho firmato l'ordinanza di sospensione delle lezioni di ogni ordine e grado per la giornata di domani, mercoledì 27 novembre". Lo dice a zonalocale.it il sindaco di Vasto Luciano Lapenna. "Il provvedimento si rende necessario, in accordo con gli altri sindaci del Vastese, alla luce dell'allerta meteo diramato dalla Protezione civile".



Ore 18.15 - Contrordine: a San Salvo domani le scuole rimarranno chiuse. Il sindaco, Tiziana Magnacca, ha cambiato idea dopo che "il Centro funzionale Abruzzo della Protezione civile ci ha appena inviato l'allerta meteo: per stanotte sono previste nevicate da moderate a elevate da zero a 200 metri sopra il livello del mare. L'ordinanza, quindi, si rende necessaria".

Ore 18.10 - "Al momento le temperature sono confortanti, ma siamo pronti ad entrare in azione con gli spargisale anche durante la notte, qualore ce ne fosse la necessità". Così spiega l'assessore ai servizi del Comune di Vasto Marco Marra, che sta coordinando i lavori in città per evitare ogni possibile disagio.

Ore 18 - "Oggi non emanerò un'ordinanza di chiusura delle scuole per la giornata di domani". Lo dice a Tiziana Magnacca, sindaco di San Salvo. "Domattina alle 7 valuteremo il da farsi. Oggi non è il caso di emanare un'ordinanza di chiusura delle scuole perché a San Salvo non sta nevicando. Tra l'altro, dopo l'ordinanza odierna, abbiamo ricevuto diverse critiche da parte di genitori impegnati col lavoro: a loro la chiusura delle scuole ha creato molti problemi".

Ore 17.20 - A Casalbordino le mareggiate hanno divorato la spiaggia. L'acqua ha inondato totalmente l'arenile, spingendosi fino al muretto che lo delimita dal lungomare.

Ore 17 - "Si transita quasi ovunque lungo le strade di competenza della Provincia di Chieti e il piano neve è in regolare svolgimento". Lo affermano Enrico Di Giuseppantonio e Antonio Tavani, presidente e vice presidente della Provincia di Chieti.

"Ricordo - sottolinea Tavani - che la galleria La Civita sull'ex Strada Statale Istonia, come assicurato nei giorni scorsi, è stata aperta a senso unico alternato proprio a causa del maltempo, nonostante i lavori in corso, in modo da assicurare il transito. Stiamo procedendo allo sgombero delle neve e allo spargimento di sale per ridurre i disagi causati dal ghiaccio ma a questo punto si aggiunge un altro problema, ossia la rimozione degli alberi e delle grosse piante che si stanno abbattendo sulle strade, che in realtà è la principale causa della chiusura delle strade. Uomini e mezzi dell'ente, assieme alla ditte esterne, sono impegnate dal tardo pomeriggio di ieri e, nonostante le grandi difficoltà dettate dalla carenza di risorse umane e attrezzature, stiamo cercando di rispondere al meglio".

Ore 13.21 - Scuole chiuse anche domani a Cupello. Il sindaco Angelo Pollutri, viste le disagiate condizioni atmosferiche a causa delle precipitazioni nevose di queste ore, vista l'allerta meteo emanata dalla Protezione Civile, ordina, con ordinanza n. 606 del 26 Novembre 2013, la sospensione delle attività scolastiche e la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, site nel Comune di Cupello, per i giorni 26 e 27 novembre 2013. Lo stesso provvedimento adottato anche nei comuni di Monteodorisio, Casalbordino, Furci, Lentella, Fresagrandinaria, Celenza sul Trigno, Torrebruna e Castiglione Messer Marino. Scuole regolarmente aperte, invece, a Gissi.

Ore 12.35 - "Abbiamo ricevuto alcune telefonate per allagamenti di piccola entità all'interno di alcune abitazioni", dice il tenente Giuseppe Del Moro della polizia municipale di Vasto.

"Per il resto, sulle strade si transita abbastanza bene, non ci sono grossi problemi. Da ieri stiamo monitorando le carreggiate della città. Al momento, la situazione è sotto controllo, ma dal tardo pomeriggio le condizioni meteo potrebbero peggiorare".

Ore 11.40 - I vigili del fuoco del Distaccamento di Vasto sono intervenuti in via Valloncello per segare un albero pericolante che era finito su un cavo dell'Enel e rischiava di far saltare la corrente elettrica.

Ore 11.15 - La morsa del gelo non si allenterà nella giornata di oggi e neanche domani. Ecco le previsioni meteo. Non cambiera' di molto la situazione nelle prossime ore: sull'Abruzzo e' atteso ancora marcato maltempo con forti venti settentrionali, nevicate fino a quote molto basse o in pianura, copiose al disopra dei 150-200 metri, piu' frequenti sulle zone pedemontane e collinari che si affacciano sul versante adriatico. Rovesci di neve potranno interessare anche la fascia costiera, localmente misti a pioggia. Attese, inoltre, violente mareggiate e possibilita' di temporali, anche nevosi. Il tempo freddo ed instabile continuera' a manifestarsi anche nella giornata di domani con rovesci di neve fino a quote molto basse o in pianura, mentre la tendenza e' verso un lento e graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche a partire dalla seconda meta' della giornata di giovedi' e, ancor piu', nella giornata di venerdi'. Temperature: in generale e sensibile diminuzione. Venti: moderati o forti dai quadranti settentrionali con violente raffiche lungo la fascia costiera. Mare: agitato o molto agitato con mareggiate.

Ore 11 - In Abruzzo sono una trentina i Comuni che hanno deciso la chiusura delle scuole. Rinviato anche il Consiglio regionale. Nelle campagne ingenti danni, soprattutto alle vigne. All'Aquila il sindaco, Massimo Cialente, ha disposto la chiusura delle scuole per domani, dopo aver lanciato accuse contro la Provincia per la mancata attuazione del piano neve.

Ore 10.45 - Spazzaneve in azione nelle vie periferiche della città di Vasto, dove ci sono i maggiori accumuli di neve.

Ore 10.15 - "Abbiamo portato all'ospedale San Pio da Pietrelcina tre disabili. Stiamo eseguendo diversi trasporti, anche di persone che si devono recare al lavoro". Lo racconta Eustachio Frangione, responsabile della Protezione civile di Vasto. "Al momento, la situazione meteo va migliorando: abbiamo quattro pattuglie che stanno monitorando la parte alta di Vasto e le contrade. La pioggia ha aiutato, le strade sono libere. Rimaniamo in allerta perché le previsioni dicono che stasera e in nottata le condizioni meteo potrebbero peggiorare".

Ore 9 - Il traffico pesante in entrambi i sensi di marcia si è riversato sul tratto vastese della statale 16. L'autostrada A14 è, infatti, chiusa ai tir in ambedue le direzioni: verso Sud da Cattolica al casello della Val di Sangro, dove i camion escono per proseguire sulla statale adriatica; verso Nord da Poggio Imperiale (Foggia) a San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno).

Per il resto, dalla sala operativa della polizia autostradale di Vasto Sud al momento non vengono segnalate situazioni critiche.

Ore 8.30 - In città si circola senza troppi disagi. Qualche difficoltà sulle strade extracittadine ma i mezzi spalaneve e spargisale sono in azione da questa notte.

Ore 8.15 - Sul territorio comunale vige l'obbligo di pneumatici da neve o catene a bordo. A Furci è scattato il divieto di transito sulla strada di collegamento con la Fondo Valle Treste.

Ore 7.45 - La neve è scesa in abbondanza per tutta la notte nel Vastese. In molti comuni questa mattina le scuole resteranno chiuse.

Al momento si ha notizia di ordinanza di chiusura nei Comuni di Vasto, San Salvo, Cupello, Monteodorisio (oggi e domani), Furci, Casalbordino (oggi e domani) e Celenza sul Trigno (oggi e domani).

25/11/2013. Puntuale come un orologio svizzero è arrivato "Attila", questo il nome dato dai meteorologi alla perturbazione che sta investendo il centro Italia. Già dalle prime ore della sera ha iniziato a fioccare, con i paesi dell'entroterra che si sono subito ricoperti di una coltre bianca. Sulla costa ha continuato a piovere, a Vasto solo il quartiere Sant'Antonio abate, il più alto della città, è stato parzialmente coperto dalla neve.

Ben diverse sono le condizioni nei comuni dell'interno, con la neve che continua a scendere. E' massima l'allerta per i prossimi due giorni, con i sindaci che hanno posto in stato d'allerta la Protezione Civile e le forze dell'ordine.

La raccomandazione è di mettersi in viaggio, specialmente lungo le disastrate strade del Vastese, solo se muniti di gomme termiche o catene da neve. In un territorio già messo a dura prova dalle piogge (clicca qui) la preoccupazione per eventuali disagi causati dalla neve è tanta. Secondo le previsioni nella notte e nelle prime ore di domani le precipitazioni nevose potrebbero arrivare anche alle quote più basse.