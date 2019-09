E' stato annullato il bando da 23 milioni dello scorso aprile per la realizzazione o la ristrutturazione di impianti sportivi già esistenti. La Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo il fondo previsto dal DL Sviluppo, isituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che non potrà quindi finanziare i progetti presentati.

Il Ministero per gli Affari regionali, il turismo e lo sport ha dovuto interrompere la redazione della graduatoria di oltre 10.000 progetti, ma ha annunciato che saranno studiate nuovi strumenti di agevolazione e supporto alla realizzazione degli impianti sportivi.

La Corte Costituzionale, con sentenza depositata il 31 ottobre u.s., decidendo sulla base di un ricorso avanzato dalla Regione Veneto, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 64, commi 1 e 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 134. La pronuncia della Corte Costituzionale e la reazione del Ministero.

La Corte ha stabilito che non è possibile costituire presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il fondo per la realizzazione o la ristrutturazione degli impianti sportivi perché "in questo modo si invade la competenza delle Regioni sull’organizzazione delle attività sportive non agonistiche. La previsione di finanziamenti a destinazione vincolata può divenire strumento indiretto di ingerenza dello Stato nell’esercizio delle funzioni delle Regioni e degli enti locali, nonché fonte di sovrapposizione fra politiche e indirizzi del governo centrale e locale".

L’articolo 64 del DL Sviluppo 83/2012 aveva stabilito l’istituzione di un fondo per lo sviluppo e la capillare diffusione della pratica sportiva a tutte le età e fra tutti gli strati della popolazione. A febbraio 2013 il Ministero per gli Affari regionali, il turismo e lo sport ha conferito al fondo 23 milioni di euro e a fine aprile ha pubblicato il bando per la selezione dei progetti di costruzione e recupero degli impianti sportivi.

Per usufruire delle risorse stanziate, i soggetti interessati alla realizzazione o alla ristrutturazione di un impianto sportivo dovevano partecipare al bando presentando i progetti entro l’11 giugno 2013. I vincitori, con progetti di costo fino a 100.000 euro, avrebbero beneficiato della copertura totale, mentre per importi superiori avrebbero avuto accesso a quote di finanziamento.

La priorità in graduatoria sarebbe spettata alla realizzazione di strutture in ambito scolastico ed universitario, in Regioni con una disponibilità di impianti inferiore alla media nazionale e in territori colpiti da calamità naturali.

Tante le società del Vastese che avevano partecipato, tra queste anche il Vasto Marina che aveva intenzione di ristrutturare il campo sportivo San Tommaso, affidatole in gestione dal Comune.