Allievi Regionali, Bacigalupo-Lauretum 4-0. Prova di carattere degli allievi regionali della Bacigalupo che battono con un netto 4-0 il Lauretum e salgono a 20 punti in classifica, ottenendo un successo molto importante contro un avversario di tutto rispetto.

Ottimo primo tempo da parte dei ragazzi di mister Maurizio Baiocco che passano in vantaggio all´8': Frangione si procura un calcio di rigore che Farina trasforma nella rete dell´1-0. Al 17´ arriva il raddoppio: Natarelli dalla fascia destra mette in mezzo un pallone perfetto per Ciccotosto che non perdona e segna il 2-0. Il tris vastese arriva a pochi secondi dall´intervallo con Natarelli, bravo a risolvere una confusa mischia in area ospite; si va al riposo sul 3-0.

Nella ripresa la Bacigalupo amministra il vantaggio e cala il poker al 77´ con un tiro cross di Aganippe che si infila alle spalle del portiere avversario; il match termina così 4-0 per la squadra di mister Maurizio Baiocco che con una prestazione molto positiva conquista una vittoria fondamentale. Ora c´è bisogno di continuità per arrivare tra le prime 5 e qualificarsi alle finali: nel prossimo turno i vastesi saranno di scena sull´ostico campo della Virtus Cupello, che sta attraversando un ottimo periodo di forma (10 punti ottenuti nelle ultime 4 partite). Per la Bacigalupo è quindi vietato abbassare la guardia: il difficile viene proprio adesso.

Tabellino

Bacigalupo-Lauretum 4-0 (3-0)

Reti: 8´ Farina su rigore (B), 17´ Ciccotosto (B), 40´ Natarelli (B), 77´ Aganippe (B)

Bacigalupo: Canosa, Tracchia (Aganippe), Vicoli, Ranalli (Fiore), Frangione, Farina, Benvenga (Ciccarone), Ciccotosto, Natarelli

(Pianese), Carriero, Santoro (Cozzolino). All. Maurizio Baiocco

Giovanissimi Regionali, Poggio Degli Ulivi-Bacigalupo 2-1. Ottima prestazione dei giovanissimi regionali della Bacigalupo che

escono sconfitti a testa alta sul terreno della capolista Poggio degli Ulivi: finisce 2-1 una partita molto combattuta in cui la squadra di mister Massimo Baiocco ha dato filo da torcere alla squadra pescarese, una delle principali candidate alla conquista del titolo regionale.Nel primo tempo i vastesi tengono bene il campo, con il Poggio degli Ulivi che cerca in tutti i modi di infilarsi nella difesa ospite; il vantaggio dei padroni di casa arriva comunque al 30´ con un colpo di testa di Leone, si va al riposo così sull´1-0.

Nella ripresa la Bacigalupo va vicina al pareggio con un calcio di punizione di Liberatore che sfiora la traversa, nel capovolgimento di fronte però il Poggio degli Ulivi riesce a raddoppiare con Evangelista; i vastesi comunque non mollano e al 68´ accorciano le distanze con un bel gol di De Rosa. Il match termina così 2-1 per i pescaresi che con questo successo accedono matematicamente alle finali regionali. La qualificazione è molto vicina anche per la squadra di mister Massimo Baiocco che contro la capolista si è resa protagonista di una prova positiva, uscendo sconfitta con onore e lottando fino all´ultimo minuto: è sicuramente una prestazione che fa ben sperare per il futuro.

Tabellino

Poggio Degli Ulivi-Bacigalupo 2-1 (1-0)

Reti: 30´ Leone (P), 56´ Evangelista (P), 68´ De Rosa (B)

Bacigalupo: Colameo, Maccione, Ciancaglini (Fosco), Di Lorenzo (Carulli), Sarchione (Notarangelo), Napoletano, Galié (Canosa), Di Virgilio (Irace), Alberico, Liberatore (Antonino), Piccirilli (De Rosa). All. Massimo Baiocco

Il punto sui campionati Allievi e Giovanissimi Regionali. Si è giocata l'11° giornata dei campionati allievi e giovanissimi

regionali abruzzesi, ecco il punto della situazione.



Allievi girone B. Con un pirotecnico 6-3 la Giovanile Chieti batte il Miglianico ed è matematicamente qualificata alle fasi finali, alle sue spalle successo agevole per il Poggio degli Ulivi (5-2 sulla Caldora) che nel prossimo turno affronterà proprio la capolista e cercherà di accorciare il distacco di 5 punti dalla vetta. Bene il River Casale che supera il Sant´Anna, sorride anche la Bacigalupo che rifila 4 reti al Lauretum e si porta da sola al quinto posto, mentre perdono la Virtus Vasto, la D´Annunzio Marina e l´Acqua e Sapone, sconfitte rispettivamente dalla Spal Lanciano, dal Francavilla e dalla Virtus Cupello; chiude il quadro dell´11° turno la netta affermazione interna del Manoppello Arabona (4-0 sul San Salvo).

Classifica allievi girone B: Giovanile Chieti 33, Poggio degli Ulivi 28, River Casale 25, Lauretum* 22, Bacigalupo 20, Spal Lanciano 18, D'Annunzio Marina e Virtus Vasto 17, Francavilla 16, Caldora* 14, Acqua e Sapone e Virtus Cupello 11, Manoppello Arabona 9, Sant'Anna 6, San Salvo 4, Miglianico 0 (* una partita in meno)



Giovanissimi girone B. Il Poggio degli Ulivi piega per 2-1 la Bacigalupo e accede matematicamente alle fasi finali, traguardo vicino anche per i Delfini Biancazzurri che fanno il colpaccio passando sul campo della Virtus Vasto; vincono e sono in piena corsa per la qualificazione il River Casale (1-0 sulla D´Annunzio Marina), il Penne (4-0 sul San Salvo) e la Giovanile Chieti (3-0 sul Lauretum), stop pesante invece per il Francavilla che viene sconfitto dalla Caldora e dice addio alle ultime chances di arrivare nei primi 5 posti. Il Fossacesia espugna il terreno della Fater Angelini, colpo esterno anche per i Quattro Colli (4-1 a Cupello).

Classifica giovanissimi girone B: Poggio degli Ulivi 33, Delfini Biancazzurri 28, Bacigalupo 25, Virtus Vasto 23, River Casale 22, Penne 21, Giovanile Chieti 20, D'Annunzio Marina 19, Francavilla 16, Fossacesia 13, Caldora 10, Lauretum 9, Fater Angelini 8, Quattro Colli 6, San Salvo 4, Virtus Cupello -2

Loris Napoletano