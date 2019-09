Neve in arrivo sul Vastese, anche a basse quote. La nuova ondata di maltempo che si sta abbattendo da ieri pomeriggio su tutta l'Italia non risparmia l'Abruzzo. Su Vasto, San Salvo e l'entroterra sono previste precipitazioni fino a venerdì. Solo nella giornata di sabato le condizioni meteo dovrebbero migliorare.

Probabili nevicate anche su Vasto, San Salvo e la riviera nella giornata di mercoledì, mentre per mercoledì i meteorologi prevedono acqua mista a neve. Caleranno sensibilmente le temperature, che scenderanno fino a 3 gradi.

Intanto, la Provincia di Chieti, con due ordinanze firmate dal dirigente del settore Viabilità, Carlo Cristini, impone di dotare gli automezzi di pneaumatici da neve o catene a bordo fino al 15 aprile prossimo.

"La decisione - si legge nelle ordinanze - si è resa necessaria poiché durante il periodo invernale si riscontrano ormai puntualmente disagi per la circolazione stradale e problemi per la sicurezza dei veicoli e degli automobilisti utenti della strada. Tali circostanze rendono difficile garantire l'espletamento dei servizi di emergenza, pubblica utilità e sgombero neve.

Gli obblighi imposti dalle ordinanze hanno validità, anche al di fuori del pericolo previsto, in concomitanza e al verificarsi di precipitazioni nevose o formazioni di ghiaccio. Per ulteriori informazioni si rimanda al sito www.provincia.chieti.it".