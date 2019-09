L'ondata di maltempo che da ieri si è abbattuta sulla città sta creando non pochi disagi, così come era accaduto dieci giorni fa. La situazione peggiore è quella che si è verificata in una traversa di via Valloncello, a ridosso della Circonvallazione Istoniense. Si è aperta una pericolosa voragine sulla strada, rendendola impraticabile. In questo tratto c'erano già stati problemi, tanto che i bambini che tornavano da scuola erano stati riportati a casa a spalle dalla Protezione Civile (clicca qui).

Anche questa mattina gli uomini coordinati da Eustachio Frangione si sono messi a disposizione per le famiglie rimaste bloccate a causa della strada franata. "Sei famiglie sono isolate senza possibilità di poter uscire in auto - spiega Frangione-. La Protezione Civile di Vasto resterà a loro disposizione giorno e notte fino al ripristino del tratto stradale. Contattare la centrale operativa (h24) al numero 0873301376".