Sabato 23 novembre si è svolta a Roma la convention nazionale della WKF World Kung Fu Federation con la partecipazione tutti i più importanti maestri delle arti marziali presenti in Italia.



La WKF è una federazione mondiale che rappresenta e racchiude le più svariate discipline marziali esistenti e nasce da un'esigenza precisa: creare una federazione che rispecchi e vada incontro alle esigenze delle associazioni sportive, sia a livello tecnico-pratico che legale-amministrativo.



Gli stessi maestri si sono riuniti per pianificare l’importante lavoro che la WKF andrà a svolgere nel prossimo futuro ma soprattutto per assegnare le deleghe regionali di responsabilità delle varie discipline e dei vari settori, ad alcuni dei maestri presenti. Il maestro Rocco Sergio Tullio di Casalbordino è stato insignito della carica di responsabile nazionale di tutto il settore Kung Fu e Sanda (Kickboxing cinese) a giusto riconoscimento del lavoro svolto nel corso degli anni.



In particolare il vicepresidente della WKF maestro Salvatore Matera ha tenuto un discorso dai toni lusinghieri nei suoi confronti per l’abnegazione dimostrata nei confronti della WKF, affidando nel contempo al maestro Tullio la gestione di tutto il settore per l’intero circuito nazionale.

Enzo Dossi