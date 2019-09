Continua senza sosta l'opera di sensibilizzazione di Antonio Borromeo a favore della bigenitorialità. Papi Gump, il "pellegrino" dei padri separati, martedì 26 novembre, nell'ambito della IX edizione del Film Festival Popoli e Religioni organizzato dall'ISTESS parteciperà alla terza edizione di un concorso di cortometraggi dal titolo "In cerca del padre" che si terrà a Terni alle ore 17.00 presso l'Hotel Michelangelo.



"Bigenitorialità e Affido Condiviso", questo il tema che sarà trattato da Antonio Borromeo, principio in base al quale un bambino ha il diritto di mantenere un rapporto stabile con entrambi i genitori, anche se separati o divorziati. Loro preciso dovere, invece, è quello di tutelarlo, difenderlo dai conflitti che spesso scaturiscono dalla fine di un rapporto di coppia. Genitori si è per sempre.



"Insieme si può", questo è il motto che contraddistingue l'iniziativa Papi Gump affinché ognuno, a partire dal nucleo familare, faccia la sua parte. Questo è il messaggio rivolto durante "la marcia per la bigenitorilità" dell'Italia meridionale alle Istituzioni Civili, particolarmente attente verso questa iniziativa, ai rappresentanti della Chiesa, che hanno manifestato la loro vicinanza ed il loro interesse su un tema sociale così delicato e di grande attualità, e in particolar modo a Papa Francesco, sensibile ed impegnato sui grandi temi della famiglia, ivi comprese le problematiche relative ai separati, ai divorziati ed ai loro figli affinché il suo fondamentale intervento possa contribuire a risolvere il disagio vissuto dai minori in ambito familiare a seguito delle separazioni.