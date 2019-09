"Di sale ne abbiamo in quantità. Già ce n'era tanto, stoccato nei magazzini comunali; ne abbiamo preso anche altro. Se sarà necessario lo spargimento, se ne occuperà la Pulchra. Siamo pronti per affrontare l'eventuale emergenza", afferma Marco Marra, assessore ai Servizi del Comune di Vasto.

La Protezione civile nazionale ha lancaito un'allerta meteo per le prossime 48 ore. Sul Vastese, anche al livello del mare, sono previste possibili precipitazioni nevose nella nottata tra martedì e mercoledì. Nell'eventualità di dover spazzare la neve dalle strade, "ci siamo già premuniti, anche con l'ausilio di imprese esterne", spiega Marra, secondo cui "il problema non è solo la neve, ma anche la pioggia che sta cadendo da ore. Oggi quella che era l'eccezionalità sta diventando la norma".

L'ordinanza - Lungo la rete urbana di Vasto, circa 260 chilometri di strade, saranno obbligatorie le gomme termiche o, comunque, ogni automobilista dovrà avere le catene a bordo, in modo da poterle applicare alle ruote in caso di emergenza.

"Questa mattina - si legge in un comunicato del Comune - si è svolto a palazzo di città un primo incontro per non lasciare nulla al caso, presenti il sindaco Luciano Lapenna, l’assessore Marco Marra, i responsabili dei settori Servizi, Patrimonio, Scuola, Polizia Municipale, e la Protezione Civile.

E’ stato predisposto il servizio di spazzamento strade e spargimento di sale se dovesse essere necessario. Il sindaco ha firmato l’ordinanza dell’obbligo di catene a bordo o gomme termiche per le strade cittadine. Il Piano neve cittadino quindi è pronto ad essere attivato".

A pieno organico - Pronti a fare gli straordinari i vigili del fuoco del Distaccamento di via Madonna dell'Asilo, che già stanotte sono intervenuti in via Arno, dove sia era allagata un'abitazione, e i volontari della Protezione civile di Vasto.

Tutti hanno ancora negli occhi i danni a non finire provocati dalle abbondanti nevicate del febbraio 2012.

San Salvo - "Il sindaco di San Salvo, Tiziana Magnacca, a seguito dell’allerta meteo diramato dalla Protezione Civile nazionale, ha predisposto con i competenti uffici comunali le dovute procedure per fronteggiare l’eventuale emergenza". Lo annuncia un comunicato dell'Ufficio stampa del municipio. "Si raccomanda in caso di neve di mettersi in viaggio, anche nelle strade cittadine, solo se con catene a bordo o pneumatici da neve".