Prima Categoria, girone B.

United Cupello-Castelfrentano 4-0. Partita a senso unico contro un Castelfrentano, fanalino di coda, in seria difficoltà. Succede tutto nel secondo tempo. Al 49' una punizione di Gaspari porta su l'1-0 lo United Cupello. Al 59' ancora United Cupello con Emiliano Rossi. Passano due minuti e Mirolli mette in cassaforte il risultato segnando la rete del 3-0. Si aggiunge al tabellino dei marcatori la rete di Portellini all'89'.

Con questa vittoria la squadra di mister Di Francesco scavalca il Trigno Celenza e si posiziona al quinto posto. Nota stonata della giornata, l'infortunio di Nicola Scafetta avvenuto nel corso del primo tempo, per lui probabile stiramento del bicipide femorale. Nel prossimo turno lo United andrà a fare visita alla Spal Lanciano.

Le altre partite. Il Monteodorisio perde in casa 1-2 contro il Fara San Martino capolista, il Real San Giacomo ferma il Casalbordino vincendo 3-1. Nonostante i padroni di casa abbiano concluso la gara in 8 sono riusciti ad aggiudicarsi il derby. Lo Sporting San Salvo perde 1-0 a Montazzoli contro il Real. La Casolana espugna 1-0 il campo del Guastameroli, mentre il Tre Ville, secondo in classifica, supera 2-0 il Trigno Celenza. Lo Scerni vince 1-0 a Palombaro, supera il Casalbordino e si piazza al terzo posto. Vittoria per 2-0 del Roccaspinalveti sullo Spal Lanciano.

I risultati della decima giornata del campionato di Prima Categoria, girone B. Guastameroli-Casolana 0-1, Monteodorisio-Fara San Martino 1-2, Palombaro-Scerni 0-1, Real Montazzoli-Sporting San Salvo 1-0, Real San Gioacomo-Casalbordino 3-1, Roccaspinalveti-Spal Lanciano 2-0, Tre Ville-Trigno Celenza 2-0, United Cupello-Castelfrentano 4-0

La classifica. Fara San Martino 27, Tre Ville 26, Scerni 19, Casalbordino 18, United Cupello e Real Montazzoli 16, Trigno Celenza 15, Guastameroli 13, Real San Giacomo 12, Casolana e Spal Lanciano 11, Roccaspinalveti 10, Palombaro e Sporting Sam Salvo 8, Monteodorisio 6, Castelfrentano 3

Il prossimo turno, domenica 1 dicembre ore 14.30. Casalbordino-Tre Ville, Casolana-Scerni, Castelfrentano-Monteodorisio, Fara San Martino-Roccaspinalveti, Real San Giacomo-Real Montazzoli, Spal Lanciano-United Cupello, Sporting San Salvo-Guastameroli, Trigno Celenza-Palombaro

Seconda Categoria, girone G.

Gissi-Incoronata Calcio Vasto 1-0. Sconfitta di misura per i vastesi a Gissi, un risultato che ferma la rincorsa al vertice della classifica da parte della squadra di mister Francesco Mucci. Pronti via e il Gissi va in rete con Masciantonio su un errore della difesa ospite. I biancorossi accusano il colpo, forse troppo prima di ripartire e tornare a macinare gioco. Il Gissi fa la sua partita, gioca a viso aperto e frena le sfuriate delle ali vastesi, che alla fine dei conti risultano sterili, nonostante straripanti in molti tratti.

Occasioni mancate e poca concentrazione pesano come macigni sulle spalle dell'Incoronata che quest'oggi ha fatto i conti anche con la poca vena in fase offensiva del reparto di attacco e della difesa, quest'ultima troppo superficiale e frettolosa. Ci sono ancora tre gare prima della fine del girone di andata, i giochi sono ancora aperti. Nella prossima gara i biancorossi affronteranno in casa il Fossacesia 90 che oggi ha sconfitto 3-1 il Furci.



Formazione Incoronata: Mariani, Stivaletta, Lanzano, Della Penna, Bevilacqua, Verrone, Mastrangioli, Romilio, Auriemma, Fioravante, Trentino. A disposizione Galante, Cupido, De Santis, Priolo, Scopa, Rapino, Lammanda. Allenatore Francesco Mucci

Le altre partite. Il Fossacesia '90 ha la meglio sul Furci per 3-1 nella sfida salvezza e lo raggiunge in classifica al terzultimo posto. Il Fresa Calcio supera 2-1 il Colledimezzo e agguanta l'Incoronata, il Valle Del Treste Liscia penultimo perde 4-1 in casa del Mario Tano che scavalca l'Incoronata, mentre il Casalanguida, sempre più fanalimo di coda, è battuto 2-1 dal Mario Turdò che si allontana dalle zone calde. Vittoria interna del Paglieta sul Gs Montalfano per 3-0 che con questi tre punti raggiunge al secondo posto il San Buono che oggi ha bloccato sul proprio campo il Real Montalfano capolista 1-1 in quella che era la sfida di vertice della giornata.





I risultati della decima giornata del campionato di Seconda Categoria, girone G. Fossacesia '90-Furci 3-1, Fresa Calcio-Colledimezzo 2-1, Gissi-Incoronata Calcio Vasto 1-0, Mario Tano-Valle del Treste Liscia 4-1, Mario Turdò-Casalanguida 2-1, Paglieta-Gs Montalfano 3-0, Real Montalfano-San Buono Calcio 1-1

La classifica. Real Montalfano 23, San Buono Calcio e Paglieta 21, Mario Tano 17, Incoronata Calcio Vasto e Fresa 16, Gs Montalfano, Gissi e Mario Turdò 14, Colledimezzo 13, Furci 10 e Fossacesia '90 10, Valle del Treste Liscia 5, Casalanguida 4

Il prossimo turno, domenica 1 dicembre ore 14.30. Casalanguida-Gissi, Colledimezzo-Montalfano, Fuci-Mario Tano, Incoronata Calcio Vasto-Fossacesia, Real Montalfano-Paglieta, San Buono Calcio-Mario Turdò, Valle Del Treste Liscia-Fresa Calcio

Terza Categoria Vasto.

Vince solo il Carunchio per 3-2 sul campo della Casalese nell'anticipo di sabato, una vittoria che permette agli ospiti di scavalcare i rivali e piazzarsi al terzo posto. La capolista Virtus Rocca San Giovanni (5 vittorie e 1 pareggio fino ad oggi con 13 gol fatti e 1 subito) viene fermata sullo 0-0 sul campo dei Lupi Marini di Torino Di Sangro ultimi con Sporting Vasto e Lentella. Stesso risultato tra Real Porta Palazzo e Guilmi, le pozzanghere e un campo al limite della praticabilità hanno impedito alle due squadre di esprimersi al meglio. Nel prossimo turno i vastesi andranno a giocare di sabato a Carunchio. Reti involate anche tra Lentella e Dinamo Roccaspinalveti.

I gol si vedono solo in Real Alto Vastese-Sporting Vasto che finisce 3-3, i ragazzi di Melluso domenica giocheranno in casa contro la Casalese. Il maltempo ferma Odorisiana-Virtus Tufillo, sospesa al 65' per impraticabilità del campo quando il risultato era sullo 0-0. La squadra di Monteodorisio è seconda in classifica con una gara in meno e domenica andrà a fare visita alla capolista a Rocca San Giovanni. Mercoledì è in programma il recupero tra Real Alto Vastese e Lentella, sospesa per forti raffiche di vento alla quarta giornata.





I risultati della settima giornata del campionato di Terza Categoria Vasto. Casalese-Carunchio 2-3, Lentella-Dinamo Roccaspinalveti 0-0, Lupi Marini-Virtus Rocca San Giovanni 0-0, Odorisiana-Virtus Tufillo sospesa, Real Alto Vastese-Sporting Vasto 3-3, Real Porta Palazzo-Guilmi 0-0

La classifica. Virtus Rocca San Giovanni 17, Odorisiana* 14, Carunchio 13, Virtus Tufillo* e Casalese 11, Real Porta Palazzo 9, Guilmi 7, Dinamo Roccaspinalveti e Real Alto Vastese* 6, Lupi Marini 3, Sporting Vasto 3, Lentella* 3 (* una partita in meno)

Il prossimo turno, domenica 1 dicembre, ore 14.30. Carunchio-Real Porta Palazzo (Sabato 30 novembre ore 14.30), Dinamo Roccaspinalveti-Real Alto Vastese, Guilmi-Lupi Marini, Sporting Vasto-Casalese, Virtus Tufillo-Lentella, Virtus Rocca San Giovanni-Odorisiana