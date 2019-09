E’ finita con un pareggio per 1-1 la gara tra l’U.S. San Salvo e la Virtus Cupello. Al “Bucci”, davanti a una buona cornice di pubblico, le due formazioni del vastese si sono divise la posta in palio. Nelle file dei biancazzurri il tecnico Gallicchio, rilegato in tribuna per squalifica, ha dovuto rinunciare a diverse pedine importanti tra cui Raspa, Di Pietro, Gancitano, Quaranta e Sasso mentre negli ospiti mancavano Mainardi, Alberico e Diompy.

Nei minuti iniziali le due squadre si studiano e, a una conclusione di marca ospite al 5’, ha risposto Antenucci su calcio piazzato finito alto. Al decimo bella sforbiciata di Cappelletti, ma la sfera termina ampiamente fuori. Al 19’ il match si sblocca: lancio lungo di Felice per Cappelletti assist al bacio per Antenucci che deposita in rete e fa esplodere il “Bucci”.



Alla mezz’ora gli ospiti ristabiliscono la parità. Marinelli perde falla in fase di attacco, la difesa sansalvese sbaglia il fuorigioco e Sputore si invola verso la porta di Coccia che respinge il tiro del centravanti cupellese, ma nulla può sulla ribattuta di Berardi. Sul finale del primo tempo bella azione di Antenucci ma il suo tiro è completamente sbagliato.



Nella ripresa l’occasione più ghiotta capita ai locali dopo sei minuti ma, il giovane portiere Ottaviano è strepitoso a respingere in angolo un colpo di testa ravvicinato di Marinelli. Al 13’ gli ospiti si vedono in avanti con una conclusione terminata a lato dell’ex Di Pasquale. La partita cala di intensità e un campo di gioco in pessime condizioni non facilita lo spettacolo in campo.

Al 31’ sugli sviluppi di un calcio piazzato battuto da Izzi sia Felice che Marinelli mancano il colpo di testa che sarebbe potuto valere i tre punti. Il trainer sansalvese si gioca le ultime carte passando al 4-3-3 con Cappelletti spostato sulla linea degli attaccanti, ma fino al triplice fischio non effettuerà nessuna sostituzione. Dopo due minuti di recupero sotto una pioggia battente il direttore di gara manda tutti negli spogliatoi.



Domenica i biancazzurri faranno visita al Vasto Marina mentre i ragazzi di Memmo riceveranno la Vastese.





Tabellino

San Salvo-Virtus Cupello 1-1 (1-1)

Reti: 19’pt Antenucci, 30’pt Berardi



San Salvo: Coccia, Pollutri, Ramundo, Vitiello, Lapiccirella, Felice, Cappelletti, Izzi, Marinelli, Giuliano, Antenucci. A disposizione: Marinelli, D’Aulerio, Alberico, Del Borrello, Ferrante, Ciavatta, Costantini. Allenatore: Claudio Gallicchio



Virtus Cupello: Ottaviano, Del Bonifro, Baiano (34’st Fizzani), Rossi, Muratore, Martelli, Musto, Di Pasquale (43’st Schena), Sputore, Contignani, (23’st Di Lello), Berardi. A disposizione: Tascione, Nanni, Del Giudice, Ercolano. Allenatore: Massimiliano Memmo



Arbitro: Gabriele Scatena di Avezzano (Giorgini e Conoscitore di Teramo)



Ammoniti: Felice, Giuliano, Lapiccirella, (San Salvo); Baiano, Del Bonifro, Di Pasquale (Virtus Cupello)

I risultati della quattordicesima giornata di Eccellenza. Alba Adriatica-Rosetana 2-1, Altinrocca-Miglianico 0-2, Avezzano-Acqua&Sapone 5-1, Civitella Roveto-San Nicolò 0-2, Francavilla-Vasto Marina 4-1, Pineto-Capistrello 1-2, San Salvo-Virtus Cupello 1-1, Torrese-Montorio 5-0, Vastese-River Casale 1-1

La classifica. San Nicolò 36, Avezzano 33, Capistrello 30, Torrese 25, Pineto 23, Vastese e Alba Adriatica 22, Miglianico 19, Francavilla 18, San Salvo 17, Rosetana 15, Montorio e Acqua&Sapone 13, Virtus Cupello 12, Altinrocca e River Casale 11, Civitella Roveto 10, Vasto Marina 7

Il prossimo turno, domenica 1 dicembre, ore 14.30. Capistrello-Alba Adriatica, Miglianico-Avezzano, Montorio-Pineto, River Casale-Torrese, Rosetana-Altinrocca, San Nicolò-Francavilla, Vasto Marina-San Salvo, Virtus Cupello-Vastese, Acqua&Sapone-Civitella Roveto

Luca Di Sciascio