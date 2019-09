La BCC Vasto Basket conquista la terza vittoria consecutiva e si proietta nelle zone alte della classifica del campionato di Lega Adecco DNB. Al PalaBCC la sfida con l'Eurobasket Roma finisce 71-48 per i biancorossi allenati da Sandro Di Salvatore, dopo una partita mai in discussione.

Parte in quarta la BCC Vasto Basket, che trova il primo canestro di giornata con la bomba di Biagio Sergio. Vanno a segno un po’ tutti i biancorossi, con il vantaggio che cresce azione dopo azione. Eurobasket contratta, riesce a sbagliare i primi 4 tiri liberi concessi dalla coppia arbitrale, e vede i padroni di casa scappare avanti. Vastesi spietati dalla linea degli 8.75 e da quella dei liberi, riuscendo a conquistare il massimo vantaggio di 22 punti, sul 28-6. L’Eurobasket riesce a mettere a segno un break di 7 punti, che fa chiudere il primo quarto sul 28-13.

Il secondo quarto è uno dei più brutti della storia recente biancorossa. Nei primo 7 minuti i vastesi riescono a mettere a segno appena un canestro con Durini, poi tanti errori a ripetizione che permettono all’Eurobasket di accorciare le distanze. La squadra capitolina corre e pressa senza sosta e alla fine riesce a portarsi fino a -12. E’ Biagio Sergio a mettere dentro i due canestri che danno la scossa ai suoi. Tre punti importanti anche per Di Tizio, arrivati dai liberi, 1 su 2, e con un bel tiro in sospensione. Al riposo lungo si va sul 39-25 per la BCC Vasto Basket.

Si torna in campo e la BCC Vasto Basket riporta la gara sui giusti binari, rimettendo un discreto vantaggio tra sé e la formazione laziale. E’ Vincenzo Dipierro il mattatore della partita, con tanto gioco e canestri che permettono ai biancorossi di tenere la situazione sotto controllo. Sull'asse Di Carmine- Marinelli arrivano buone cose, con il lungo abruzzese che segna meno del solito ma è sempre nel vivo del gioco. L’Eurobasket prova a tenersi a galla, affidandosi alla grande intensità e a una buona qualità media della squadra. In evidenza anche Durini, che con un bel canestro da 3 conferma il suon buon momento. La formazione ospite si innervosisce e rimedia anche un tecnico che manda Dipierro in lunetta. E’ ancora il numero 7 della BCC Vasto Basket a mettere a segno dalla linea dei sogni, per chiudere il terzo quarto sul 55-35.

Ultimi dieci minuti di partita con le due formazioni spinte da diverse motivazioni, i biancorossi vogliono condurre in porto la vittoria senza patire troppo, mentre l’Eurobasket tenta la rimonta impossibile. Antonio Serroni si conferma gran tiratore infilando diversi canestri interessanti. Sul 67-45 si rivede in campo anche il capitano Vittorio Ierbs, guarito dall’infortunio alla caviglia. Sul parquet c’è spazio anche per i due Alessio, Salvatorelli e Maggio. Gli ultimi minuti sono pura accademia, con qualche contropiede dell’Eurobasket e la BCC Vasto Basket che va a conquistare la terza vittoria consecutiva. Domenica prossima al PalaBCC arriverà il Fondi fanalino di coda del campionato.

Foto di Luca Marinozzi

BCC Vasto Basket – Eurobasket Roma 69-50 (28-13/39-25/55-35/69-50)

BCC Vasto Basket: Sergio 9, Di Carmine 2, Dipierro 20, Di Tizio 3, Ierbs, Durini 5, Maggio, Marinelli 12, Salvatorelli, Serroni 18. Coach: Di Salvatore

Eurobasket Roma: Vaiani 0, Casale 4, Romeo, Guagliardi 1, Staffieri 10, Berardinelli 3, Montesi 5, Pierangeli 6, Tommasello 4, Barraco15. Coach: Bongiorno

Arbitri: Santilli (Macerata) e De Panfilis (Pescara)