Si gioca nel gelo del campo sportivo di Palmoli la terza giornata del campionato di serie di calcio femminile. E’ un derby molto sentito quello tra le padrone di casa dell’Audax Palmoli e le ragazze della Pro Vasto femminile, tanto agonismo ma davvero pochi comportamenti sopra le righe (come invece era capitato in passato). La formazione di casa va in vantaggio già all’11’ del primo tempo, con un tiro da fuori area della numero 10 Marino. L’Audax costringe la Pro Vasto nella sua metà campo e al 12’ Di Ninni, sola davanti a Vitelli, spara alto.

Si fanno vedere le biancorosse con Cravero che semina il panico sulla fascia sinistra, ma la sua palla velenosa non viene raccolta da nessuno in area. Al 19’ su contropiede arriva il doppio vantaggio del Palmoli. E’ Valentina De Fusco a sfruttare il contropiede e battere l’estremo difensore ospite. La Pro Vasto cerca di allentare la pressione e riesce a farsi vedere in avanti, sfruttando le palle inattive. Sulla punizione pennellata in area da capitan Tumini la numero 10 Smerilli non riesce a concludere in maniera efficace. Il portiere vastese Vitelli limita il passivo con due ottime parate, prima sul tiro di Di Ninni e poi sugli sviluppi di un calcio di punizione. Allo scadere è ancora una volta il portiere ospite a strappare gli applausi del pubblico bloccando l’attacco di De Fusco.

Nel secondo tempo girandola di cambi avviata dall’Audax Palmoli che sostituisce il portiere. Poi sono tante le ragazze delle due panchine a subentrare. Al 9’ è ancora Cravero a galoppare sulla fascia e mettere un buon pallone a centro area, Mazzatenta aggancia bene e si gira per concludere a rete ma il suo tiro è debole. Sul ribaltamento di fronte è l’Audax a trovare la terza rete, ancora una volta con Marino. Partita virtualmente chiusa, con la Pro Vasto che cerca di trovare almeno un gol. Ci riesce al 35’ con La Verghetta, che vince un contrasto e riesce a mettere alle spalle di Berardini. Finisce 3-1 con la pioggia che bagna gli ultimi minuti di gara.

Audax Palmoli: Zullo, Cerrone, Pasciullo, Angelone, Montelli, Cerrone. Di Ninni, Ricci, Bolognese, Marino, De Fusco. Panchina: Berardini, Marino, Di Lorenzo, Lossowska, Monaco. Allenatore: Nero

Pro Vasto Femminile: Vitelli L., Di Rocco, Napolitano, Silvestri, Serra, Tumini, Cravero, Di Francesco, Vitelli D., Smerilli, Mazzatenta. Panchina: La Verghetta, Minicucci, Tiberio, Nucciarone, Belarbi, Trivilini. Allenatore: Mazzatenta

Arbitro: D’Alleva di Lanciano