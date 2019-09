Rallenta la corsa della Vastese in casa all'Aragona, dove contro il River Casale la squadra di Lemme, che soffre in difesa e fatica a chiudere la partita, viene raggiunta all'84 da Del Coco dopo essere passata in vantaggio al 21' con Miani. Al 5' il portiere Cialdini para un calcio di rigore agli ospiti, battuto da Di Giovanni.

Dalla fine del primo tempo la gara si gioca sotto un diluvio incessante, con un campo pesante che condiziona il gioco di entrambe le squadre.

Occasione sprecata per i biancorossi per mantenere il passo delle prime che hanno tutte vinto, a parte il Pineto sconfitto in casa dal Capistrello. Con questo punto la Vastese va a quota 22 e resta al sesto posto raggiunta dall'Alba Adriatica. Dopo Acqua&Sapone in casa, Vasto Marina e Torrese fuori, un'altra beffa arrivata nel finale.

In attesa di conoscere quali saranno i programmi della società per il mercato invernale che apre il 2 dicembre, è innegabile che serva qualcuno di esperienza, soprattutto in difesa. Non è ancora chiaro però se l'intenzione della dirigenza sia quella di ridurre il budget ridimensionando i programmi o di investire ancora, seppur senza spece eccessive. In tribuna presente Stefano Miccoli, difensore (centrale e terzino destro) '94 del Miglianico.





La partita. Per la quattordicesima giornata la Vastese al sesto posto con 21 punti affronta il River Casale, la più giovane squadra del torneo, penultimo con il Civitella Roveto a 10. Per i biancorossi vincere è obbligatorio per non perdere distacco dalle prime posizioni, in attesa dei risultati dagli altri campi.

Mario Lemme schiera il consueto modulo 4-2-1-3 con quella che è ormai la formazione tipo, con Cialdini in porta, Benedetti e Berardi terzini, Irmici e Catenaro centrali, Battista e D’Adamo davanti alla difesa, Avantaggiato dietro il trio Miani-Soria-Di Vito. Rispetto alla sfida contro il Pineto rientra D’Adamo davanti alla difesa e Balzano si accomoda in panchina con Cianci, Cardone, Torres, Antignani, Pantalone e Triglione.

Consegnata dalla società una targa al tifoso storico Giuseppe Marchesani, residente a Termoli, ma sempre presente all'Aragona a tifare la sua squadra del cuore. Prima del fischio d’inizio viene osservato un minuto di raccoglimento per le vittime dell’alluvione in Sardegna.

La Vastese gioca con un inedito completo giallo e inizia subito in affanno, al 2' primo tiro degli ospiti con Stefano, Cialdini si distente e mette in angolo, al 5' l'arbitro Paolucci di Lanciano assegna un calcio di rigore agli ospiti per un fallo in area di D'Adamo su Del Zotti, Di Giovanni A. batte non troppo angolato, Cialdini para facilmente e neutralizza anche la ribattuta. Per l'estremo difensore biancorosso è il terzo rigore parato in questa stagione.

La partita è combattuta sin dalle prime fasi di gioco, con qualche fallo di troppo. Al 14' Soria avanza centralmente, salta la difesa avversaria, scarica a destra per Di Vito che davanti al vertice dell'area piccola manda fuori di poco sopra la traversa. Al 16' rimessa laterale per il River Casale, la sfera finisce in area, Stefano prova a colpirla ma non ci riesce, al 17' traversone dalla destra in mezzo all'area di Di Felice, ma nessuno dei rossoblu ci arriva.

Al 20' la Vastese rischia in difesa, retropassaggio di Catenaro per Cialdini, sulla palla si avventa ancora Stefano, Irmici rimedia. Un minuto dopo i padroni di casa passano in vantaggio, Soria dalla sinistra lascia partire una parabola a giro che impegna Ferrara, il portiere non trattiene, arriva Miani che colpisce di testa, l'estremo difensore respinge ancora, ma la palla finisce in rete. Gol con dedica per l'attaccante che indica la tribuna.

I biancorossi cercano subito il raddoppio, al 33' Soria dalla sinistra entra in area e calcia in porta di sinistro, la passa sorvola la traversa di poco, al 40' D'Adamo avanza centralmente vede Di Vito sulla destra ma il suo passaggio è impreciso, al 42' Avantaggiato lancia Miani, Ferrara esce a vuoto e viene ostacolato al limite dell'area da Marcelli, la porta è sguarnita, ma Feragalli recupera e stoppa l'attaccante.

Inizia a piovere, il campo diventa pesante, nel finale c'è tempo per il tiro dalla distanza di Di Michele, Cialdini tocca di poco e la palla colpisce la traversa.

Nella ripresa la pioggia aumenta, l'Aragona non regge, ci sono poche azioni degne di nota, al 62’ entra Torres per Di Vito, ma questa volta il suo impatto sulla gara non si rivelerà determinante come nelle due precedenti gare con Torrese e Pineto nelle quali è andato in gol.

Gli ospiti prendono coraggio e provano a mettere in difficoltà i biancorossi che in difesa soffrono, al 63' dalla destra Di Michele crossa in area, Benedetti di testa mette in angolo, al 65' viene espulso Ricciuti, allenatore del River Casale, per proteste. Al 69' Antignani prende il posto di Miani, la Vastese cerca il gol della tranquillità.

La squadra di Lemme ci va vicina al 75' quando Torres apre sulla sinistra per Cardone che entra in area e serve l'accorrente Antignani in mezzo, l'attaccante prova a colpire in scivolata ma manca la deviazione di poco. All'84' la Vastese viene punita da Del Coco, entrato da due minuti, che sugli sviluppi di un calcio d'angolo dalla sinistra viene imbeccato di testa da Di Renzo e con un destro da due passi supera Cialdini.

Al 90' una conclusione centrale di Torres viene parata da Ferrara. Finisce 1-1, ma per la Vastese è un'occasione persa. Nel prossimo turno di domenica 1 dicembre, alle ore 14.30, i biancorossi andranno a fare visita al Cupello che oggi ha pareggiato 1-1 a San Salvo.



Per la cronaca live clicca qui.

Tabellino

Vastese-River Casale 1-1 (1-0)

Reti: 21’ Miani (Vastese), 84’ Del Coco (River Casale)

Vastese: Cialdini, Benedetti, Berardi, Battista (49’ Cardone), Irmici, Catenaro, D'Adamo, Avantaggiato, Miani (69’ Antignani), Soria, Di Vito (62’ Torres). A disposizione Cianci, Pantalone, Balzano, Triglione. Allenatore Lemme

River Casale: Ferrara, Di Felice, Di Giovanni R. (82’ Del Coco), Di Michele, Feragalli, Marcelli, Del Zotti (73’ Di Primio), Di Renzo, Stefano, Di Giovanni A., Barbacane (78’ Mancini). A disposizione Esposito, Zappacosta, Colangelo, Mastrangelo. Allenatore Ricciuti

Arbitro: Igor Yury Paolucci di Lanciano (Davide Stringini e Valerio Maiolini di Avezzano)

Ammoniti: Battista (Vastese), Di Renzo (River Casale)

Espulso: 65’ Ricciuti (Allenatore River Casale)

I risultati della quattordicesima giornata di Eccellenza. Alba Adriatica-Rosetana 2-1, Altinrocca-Miglianico 0-2, Avezzano-Acqua&Sapone 5-1, Civitella Roveto-San Nicolò 0-2, Francavilla-Vasto Marina 4-1, Pineto-Capistrello 1-2, San Salvo-Virtus Cupello 1-1, Torrese-Montorio 5-0, Vastese-River Casale 1-1

La classifica. San Nicolò 36, Avezzano 33, Capistrello 30, Torrese 25, Pineto 23, Vastese e Alba Adriatica 22, Miglianico 19, Francavilla 18, San Salvo 17, Rosetana 15, Montorio e Acqua&Sapone 13, Virtus Cupello 12, Altinrocca e River Casale 11, Civitella Roveto 10, Vasto Marina 7

Il prossimo turno, domenica 1 dicembre, ore 14.30. Capistrello-Alba Adriatica, Miglianico-Avezzano, Montorio-Pineto, River Casale-Torrese, Rosetana-Altinrocca, San Nicolò-Francavilla, Vasto Marina-San Salvo, Virtus Cupello-Vastese, Acqua&Sapone-Civitella Roveto