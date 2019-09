Continua la battaglia dei medici contro il decreto regionale del 27 agosto 2013 che rivede la presenza delle sedi di continuità assistenziale sul territorio, con numerosi tagli operati, in particolare nel Vastese. Lo scorso 18 novembre i medici hanno presentato il ricorso al Tar attraverso gli avvocati Cristiano Bertoncini e Fiorindo Salvatore. "Per motivi legati alla necessità di far rimanere integro e riservato lo stesso - spiega il dottor Eugenio Cupaiolo -non faremo pubblicazioni in merito ai contenuti espressi dallo stesso ricorso.

Confermiamo che si tratta di un ricorso contro:

1) Commissario ad Acta

2) Regione Abruzzo, in persona del presidente pro tempore

3) ASL Lanciano-Chieti-Vasto.



Il ricorso - spiega Cupaiolo- è a disposizione dei colleghi che ne facciano richiesta per visione contattando direttamente il sottoscritto al 349.3940020. E' necessaria da parte di tutti evitare divulgazioni inopportune, in modo da salvaguardare i contenuti dello stesso senza comprometterne l'efficacia.

Siamo contenti - spiega il portavoce dei medici- che al nostro ricorso abbia fatto seguito quello del sindaco di Celenza sul Trigno. Questi due atti rafforzeranno ancora di più la tesi che quella rimodulazione, insieme all'alternativa Di Giovanni, non servono a garantire migliore sanità al nostro territorio. Con forza chiediamo di essere ascoltati in modo da discutere la fattibilità ed esecutibilità del nostro progetto. Siamo a disposizioni di tutti gli organi politici e sindacali".