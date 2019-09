Settimana ricca di impegni e di iniziative per il circolo Legambiente di Vasto che grazie alla collaborazione del CEA Centro APE d’Abruzzo di Scerni, dal 18 al 22 novembre si è visto impegnato in tre eventi con diverse scuole di Vasto e San Salvo: la Festa dell’albero, la Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti e la Settimana UNESCO di Educazione allo Sviluppo Sostenibile (DESS).

Grande entusiasmo e partecipazione per la Festa dell’albero, i cui protagonisti sono stati i bambini delle scuole elementari, che hanno realizzato spettacoli ed opere artistiche su tematiche ambientali puntando l’attenzione sul diritto di cittadinanza per i figli di immigrati, tema principale dell’evento. Il 18 novembre è stata la volta della scuola primaria De Vito di San Salvo, che ha aderito con tutte le classi che per l’occasione si sono cimentate in attività teatrali e di lettura, interpretando poesie in diverse lingue come rumeno, albanese e cinese per sottolineare la multietnicità della scuola stessa. Il tutto coordinato in modo ineccepibile dall’insegnante Luciana Di Guilmi con l’intervento della Dirigente scolastica Anna Paola Sabatini e del sindaco di San Salvo Tiziana Magnacca.



Il 20 e 22 novembre la Scuola Media “G.Rossetti” e “R.Paolucci” di Vasto hanno aderito alla Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti e alla Settimana UNESCO di Educazione allo Sviluppo Sostenibile il cui tema è stato “I paesaggi della bellezza: dalla valorizzazione alla creatività”. Per l’evento è stato chiesto ai ragazzi di dar libero sfogo alla creatività realizzando con pietre e materiale di recupero delle piccole opere d’arte a tema paesaggistico. «E’ fondamentale far capire ai ragazzi l’importanza dell’ambiente» spiega Fausta Nucciarone, presidente del Circolo Legambiente di Vasto «Sono le generazioni future che dovranno occuparsi dell’ambiente, adottando comportamenti sostenibili, e noi puntiamo su di loro realizzando percorsi di educazione ambientale mirati per le varie Scuole di ogni ordine e grado».



Poi è stato il turno dell’Istituto “G.Spataro” di Vasto, che ha aderito alla Festa dell’albero con la scuola primaria e la scuola d’infanzia il 21 novembre ospitando per l’occasione le scuole paritarie d’infanzia Bimbolandia, Il Girotondo, Il Mondo del bambino, L’Albero Azzurro e La città del Sole. I bambini durante la mattinata si sono cimentati in spettacolini a tema “verde”, con il coordinamento dell’insegnante Manuela D’Ettorre, della funzione strumentale della Continuità, la Dirigente scolastica Maria Cauli e la partecipazione del Presidente del Consiglio Comunale Giuseppe Forte, l’Assessore all’ambiente Vincenzo Sputore, l’Assessore all’istruzione Mario Olivieri e il Corpo Forestale di Vasto. Sempre il 21 novembre è stato “festeggiato l’albero” anche presso la Scuola cattolica paritaria “Madonna dell’asilo” con la presenza di Massimiliano Melchiorre, Presidente della cooperativa che gestisce la scuola, e l’intervento istituzionale del Presidente del Consiglio Comunale, dell’Assessore all’ambiente e l’Assessore all’istruzione.

"E’ emozionante vedere in che modo i bambini riescono ad esprimersi su tematiche ambientali e sociali utilizzando parole semplici e toccanti" sottolinea Fausta Nucciarone. Prima della piantumazione, la campagna si è svolta nel teatro riccamente decorato con disegni e lavoretti a tema, dove i bambini della scuola dell’infanzia e primaria hanno impersonato la natura e dedicato poesie e canti all’interculturalità grazie ad un percorso sull’educazione all’integrazione svolto dalle maestre.



Giornate all’insegna della sostenibilità e della creatività che dovrebbero ripetersi più spesso, come sottolineano molti genitori, con tanta partecipazione da parte degli studenti coinvolti, degli insegnati che hanno lavorato per mettere in piedi l’evento e dei genitori stessi che hanno dato un contribuito particolare allestendo banchetti con cibo casereccio.