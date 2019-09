La stagione 2013/2014 è partita nel migliore dei modi per Giulia De Ascentis. La nuotatrice vastese classe '93, in forza al Circolo Canottieri Aniene, sta brillando in tutte le gare in cui è chiamata a scendere in vasca. Una crescita costante in questo che per lei è il secondo anno dedicato completamente al nuoto a caccia di importanti affermazioni. Nei giorni scorsi la De Ascentis ha gareggiato in vasca corta a Viareggio, in occasione del 9° Gran Premio Italia - 37° Trofeo Internazionale di nuoto "Mussi - Lombardi - Femiano".

"Questo evento sportivo - spiega la portavoce Laura Rinaldi- , nato per onorare la memoria dei tre agenti di polizia, vittime del terrorismo, uccisi a Querceta nel 1975, è l'unico valido per il conseguimento dei tempi limite di partecipazione ai Campionati Europei di vasca corta che si disputeranno a Herning in Danimarca dal 12 al 15 Dicembre".

Nelle due giornate di gare dedicate agli assoluti, 22 e 23 novembre (oggi saranno in gara i ragazzi), Giulia De Ascentis ha ottenuto 4 secondi posti. Nei 100 rana si è piazzata dietro Lisa Fissneider con il tempo di 1'06''71, ad un soffio del tempo limite per gli Europei (1'06''3) e migliorando di un secondo la sua prestazione di due settimane fa. Piazza d'onore anche nei 200 misti (2'13''15), dietro alla Trombetti.

Ancora un gradino medio del podio nei 50 rana, con un 31''38 che è da valutare molto positivamente per lei che una velocista non è mai stata, e nei 200 rana, nuotati in 2'23"69, lontana di poco dal 2'23''0 richesto dagli Europei. "C'è un po' di rammarico per essere andata così vicino alla qualificazione e non averla agguantata - commenta Laura Rinaldi - , soprattutto nei 200 rana che è la gara che lei sente più sua, nella quale è stata prima sino ai 175mt per poi pagare lo scotto alla fine per essere partita troppo veloce". Resta comunque la soddisfazione di aver migliorato le prestazioni rispetto alle ultime uscite e la consapevolezza di essere sulla strada giusta per cogliere nei prossimi mesi risultati importanti.