Durerà tutta la giornata all'ingresso della chiesa di Santa Maria Maggiore a Vasto la raccolta di prodotti alimentari e offerte di denaro per sostenere le famiglie della parrocchia in difficoltà. Un'iniziativa del parroco don Domenico Spagnoli a cui ha aderito con entusiamo la Confraternita del Gonfalone e della Sacra Spina.

Da questa mattina, con la Santa Messa delle ore 7.30, i confratelli si danno il cambio per accogliere prodotti alimentari di lunga conservazione e offerte in denaro. Un'iniziativa che ha visto sempre una grande solidarietà e disponibilità di quanti hanno voluto materialmente aiutare le famiglie in stato di disagio economico e sociale.