La società cambia e le professioni si rinnovano. Per esempio, quando pensiamo al barista, ci viene subito in mente un ragazzo molto giovane dietro il banco bar che cerca di guadagnare qualche soldino durante la stagione estiva o il fine settimana. Sono ragazzi che spesso iniziano a lavorare senza aver alcuna esperienza sul campo. Il barista o barman è considerato da molti un mestiere da praticare soltanto durante una parte della vita, quella dell’adolescenza, in realtà può diventare una vera e propria professione, seguendo una formazione opportuna.

Il Bartender Freestyle è un professionista del beverage che utilizza tecniche acrobatiche di animazione per attirare la clientela, inoltre è uno specialista nell’accoglienza e nell’ascolto empatico, mettendo a proprio agio i clienti e creando occasioni di socializzazione.

A San Salvo sono aperte le iscrizioni per il corso di Bartender Freestyle, organizzato dall’Associazione FormaMentis presso la sede di Lianet in Via Sandro Pertini.

“Il Bartender Freestyle è una specializzazione innovativa e interessante che può offrire occasioni di inserimento nel mondo del lavoro, anche per chi vuole andare all’Estero, ed è utile per chi cerca un aggiornamento nell’acquisizione di nuove tecniche professionali e di conduzione dei locali pubblici”- afferma la dottoressa ssa Adele Sansiviero coordinatore didattico dell’Associazione FormaMentis - “tutti i nostri corsi sono rivolti allo sviluppo del territorio: trovare nuova occupazione per i giovani, riqualificare i lavoratori, dare un supporto alle aziende per ampliare la propria attività e far acquisire un nuovo bagaglio di competenze a tutte le persone interessate”.

Il 16 dicembre è la scadenza per le iscrizioni ai corsi che partiranno a gennaio 2014 organizzati dall’Associazione FormaMentis di San Salvo, tra cui: Party Planner (organizzazione di party a tema), Degustazione di birre, Segretaria, Segretaria Estero, Inglese per il turista fai da te, Web marketing e Social Network per imprenditori ed aspiranti imprenditori. Per ulteriori informazioni e iscrizioni si può andare sul sito www.formamentiseu.com o scrivere un’email a info@formamentiseu.com.

Michele Molino