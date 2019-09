Morte di Patrik, la perizia:

Patryk è stato schiacciato tre volte dall'auto che lo ha investito. E' il risultato della perizia eseguita da Faustino Colarusso, il consulente nominato dalla Procura di Vasto per far luce sulla morte di Patryk Sobczak, il 22enne di origine polacca residente a Rocca San Giovanni morto investito da un'auto nelle prime ore del 9 agosto scorso, al termine della Notte Rosa di Vasto Marina, nel parcheggio della ex stazione ferroviaria di piazza Fiume.

Dalla perizia ordinata dal pm Giancarlo Ciani, titolare dell'inchiesta, emergerebbe anche che l'uomo alla guida della Fiat Croma, G.S., un professionista vastese, in condizioni di scarsa visibilità non avrebbe potuto vedere il ragazzo sdraiato davanti alla vettura, travolgendolo involontariamente.

In base alla dinamica accertata dall'esperto nominato dalla Procura, il conducente avrebbe messo in atto tre manovre: la prima in avanti, la seconda in retromarcia e la terza ancora in avanti, percorrendo in totale più di 2 metri e mezzo.

Dopo l'autopsia svolta dal medico legale della Asl, Pietro Falco, e l'esame tossicologico, il quadro delle perizie si completa con la ricostruzione della dinamica eseguita dal dottor Colarusso di Chieti. Ora la Procura dovrà decidere se chiedere il rinvio a giudizio del conducente della Croma, indagato con l'ipotesi di omicidio colposo.