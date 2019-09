Dopo la vittoria di domenica scorsa contro il Pineto è in programma ancora un impegno in casa per la Vastese prima della trasferta di Cupello. Il gruppo ha svolto questa mattina la rifinitura all'Aragona, i giocatori sono tutti disponibili, rientra D’Adamo dopo lo stop per un turno del giudice sportivo. Nel River Casale, penultimo in classifica a 10 punti, è squalificato Carosella.

La formazione dovrebbe essere quella ormai solita: Cialdini in porta, difesa con Benedetti e Berardi terzini, Catenaro e Irmici in mezzo, D'Adamo e Battista davanti, Avantaggiato dietro Miani, Soria e Di Vito. Arbitra Igor Yury Paolucci di Lanciano, gli assistenti sono Davide Stringini e Valerio Maialini di Avezzano.

In settimana con la squadra si è allenato Matteo Masciovecchio, esterno offensivo sinistro classe ’94, con esperienze negli allievi nazionali del Siena e del Pescara, prima di passare al Manfredonia in Serie D. Il giocatore piace, ma non è ancora stato tesserato.

Su zonalocale.it sarà possibile seguire in questa pagina la cronaca in diretta di Vastese-River Casale.

Il Vasto Marina va a Francavilla senza lo squalificato Riella. La squadra di Precali, dopo la sconfitta a San Nicolò vuole riprendere a fare punti. La società si è rinforzata sul mercato, dopo Marciano e Zanoletti è in arrivo Stango e probabilmente Spagnuolo.

Al "Davide Bucci" si affrontano San Salvo e Virtus Cupello, gli ospiti sono in un buon momento di forma e stanno risalendo la classifica, dimostrando di non meritare di stare nei bassifondi, i biancazzurri davanti al proprio pubblico vogliono tornare a vincere, sarà una sfida da tripla.

Su tutti i campi verrà osservato un minuto di raccoglimento per ricordare le vittime dell’alluvione in Sardegna.



Le altre vastesi. Impegno interno nel pomeriggio di oggi alle 14.30 al San Tommaso di Vasto Marina per il Real Tigre che ospita il Moscufo, la squadra di Liberatore arriva da due vittorie consecutive ed è in netta ripresa, si punta la terza vittoria per distanziare l’ultimo posto, ora a +10.

In Seconda Categoria l’Incoronata va a Gissi, la squadra di Mucci deve vincere se vuole rimanere attaccata al gruppo di testa e proseguire la missione play off. In Terza Categoria il Real Porta Palazzo ospita il Guilmi, la squadra di Pomilio è reduce da due sconfitte consecutive e vuole fare risultato. Lo Sporting Vasto gioca in trasferta contro il Real Alto Vastese.





Il programma della quattordicesima giornata di Eccellenza, domenica 24 novembre, ore 14.30. Alba Adriatica-Rosetana, Altinrocca-Miglianico, Avezzano-Acqua&Sapone, Civitella Roveto-San Nicolò, Francavilla-Vasto Marina, Pineto-Capistrello, San Salvo-Virtus Cupello, Torrese-Montorio, Vastese-River Casale

La classifica. San Nicolò 33, Avezzano 30, Capistrello 27, Pineto 23, Torrese 22, Vastese 21, Alba Adriatica 19, Miglianico e San Salvo 16, Francavilla e Rosetana 15, Montorio e Acqua&Sapone 13, Altinrocca e Virtus Cupello 11, River Casale e Civitella Roveto 10, Vasto Marina 7

Il prossimo turno, domenica 1 dicembre, ore 14.30. Capistrello-Alba Adriatica, Miglianico-Avezzano, Montorio-Pineto, River Casale-Torrese, Rosetana-Altinrocca, San Nicolò-Francavilla, Vasto Marina-San Salvo, Virtus Cupello-Vastese, Acqua&Sapone-Civitella Roveto