Missione compiuta, il Real Tigre conquista in casa contro il Moscufo, una diretta concorrente, la terza vittoria consecutiva dopo i successi contro Pratola, in trasferta, e Guardiagrele. Con questo risultato la squadra di mister Liberatore sale a 17 punti in classifica e si allontana ulteriormente dalla zona delicata. In evidenza oggi Daniele Di Foglio, autore di una doppietta.

La partita. Prima del fischio d'inizio viene osservato un minuto di raccoglimento in memoria delle vittime dell'alluvione che ha colpito la Sardegna. Liberatore squalificato, ma non è una novità, segue i suoi dalla tribuna.

Il Real Tigre parte subito in avanti e al primo minuto Madonna si ritrova dalle parti di Orletti, ma l'attaccante, a tu per tu con il portiere ospite, si allarga troppo e non riesce ad essere pericoloso.

Al 4' il Real Tigre passa in vantaggio, Di Foglio batte un calcio di punizione dal fondo, sulla destra, davanti alla bandierina del calcio d'angolo, il suo traversone va in rete senza deviazioni e porta i suoi sull'1-0.

Passano 6 minuti e Di Foglio raddoppia, calcio d'angolo dalla destra e la sfera finisce direttamente in gol, per il Real Tigre è tutto facile. Al 15' ci prova dal limite Monteferante che svirgola, la palla si alza a campanile e il portiere avversario è costretto a deviare sopra la traversa. Al 19' si fa male Sabatini, al suo posto entra Sottile, 30 anni compiuti da qualche giorno.

Al 20' Lupo batte una punizione da centrocampo, Ferrazzo svetta in area di testa e manda fuori, al 23' ospiti in avanti con Panico che calcia in porta, ma Vetta si oppone e blocca. Al 31' Ferrazzo in velocità si presenta in area e prova un pallonetto che si spegne sul fondo.

Nel finale gli ospiti insistono, al 34' il diagonale di Panico va a lato, al 39' combinazione Panico-Giansante che tira, Di Foglio manda in angolo. Al 43' ultima occasione, ancora per Panico, la sua conclusione viene deviata da Farina.

Nella ripresa i padroni di casa soffrono, il Moscufo ha il predominio del gioco, ma i gialloneri si difendono bene e riescono a proteggere la propria porta nonostante la sofferenza, poi al 76' il Moscufo accorcia con Di Sante e nonostante qualche altro tentativo non riesce a pareggiare.

I vastesi tengono a distanza la zona calda e in attesa dei risultati di domani si piazzano in una zona della classifica più tranquilla. Nel prossimo turno trasferta contro il Pacentro in un'altra gara alla portata dei ragazzi gialloneri.

Tabellino

Real Tigre-Moscufo 2-1 (2-0)

Reti: 4' Di Foglio (Real Tigre), 6' Di Foglio (Real Tigre), 76' Di Sante (Moscufo)

Real Tigre: Farina, Lanfranchi, Sabatini (19’ Sottile), Vetta, Di Foglio, Antonino, Monteferrante, Lupo, Di Laudo, Ferrazzo (73’ Di Martino), Madonna (82’ Carlucci). A disposizione Santini, D'Aiello, Ciancaglini, Lanzano. Allenatore Amedeo Nanni (Antonio Liberatore squalificato)

Moscufo: Orletti, Luciani F., (73’ Bagnuolo), De Collibus E., Di Fabio G., Di Fabio E., Di Sante, Di Pentima (58’ De Amicis Gia.), Giansante, Panico, De Amicis Gio,. Bottini (82’ Orlando). A disposizione Rybel, Gurini, De Collibus A., Ferri. Allenatore Adriano D'Agostino

Arbitro: Alessio Ripanti di Pescara (D’Orazio e Di Teodoro di Lanciano)

Ammoniti: Lupo (Real Tigre), Farina (Real Tigre), Di Martino (Real Tigre), Vetta (Real Tigre), De Amicis Gio. (Moscufo)

I risultati della tredicesima giornata di Promozione, girone B. Borrello-Silvi 1-0, Castello 2000-Lauretum 3-1, Castiglione Val Fino-Fossacesia 1-1, Passo Cordone-Pacentro 2-1, Penne-Folgore Sambuceto 0-1, Real Tigre-Moscufo 2-1 (sabato ore 14.30), Torrese-Val Di Sangro 1-2, Valle Del Foro-Guardiagrele 0-1, Virtus Ortona-Pratola 4-0

La classifica. Val Di Sangro 31, Borrello 27, Torrese 25, Virtus Ortona* 23, Fossacesia, Passo Cordone e Valle Del Foro 20, Foolgore Sambuceto 19, Guardiagrele e Penne 18, Castiglione Val Fino e Real Tigre 17, Castello 2000 15, Silvi 12, Moscufo 11, Pacentro 10, Lauretum* 8, Pratola 4 (* una partita in meno)

Il prossimo turno, domenica 1 dicembre ore 14.30. Folgore Sambuceto-Torrese, Fossacesia-Borrello, Guardiagrele-Passo Cordone, Lauretum-Castiglione Val Fino, Moscufo-Penne, Pacentro-Real Tigre, Pratola-Valle Del Foro, Silvi-Virtus Ortona, Val Di Sangro-Castello 2000