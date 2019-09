Entra nel vivo la Lega Adecco DNB con un'ottava giornata che tra le sfide clou presenta un interessante BCC Vasto Basket-Eurobasket Roma. La formazione vastese è reduce dal successo in rimonta in casa della Sicoma Valdiceppo. Una vittoria, quella ottenuta in terra umbra, che ha dato tanto morale a Ierbs e compagni, capaci di recuperare 15 punti di distacco agli avversari e poi piazzare il colpo vincente nel finale.

Anche l'Eurobasket Roma ha dovuto faticare non poco nell'ultima giornata di campionato, trovando il successo casalingo contro la Poderosa Montegranaro per un solo punto di differenza. E così entrambe le formazioni che si affronteranno domenica sera sul parquet del PalaBCC sono ad 8 punti in classifica. Il girone C del campionato presenta un sostanziale equilibrio, eccezion fatta per Latina e Rieti in fuga a quota 12. Poi ci sono ben 9 formazioni racchiuse nello spazio di 4 punti (da 10 a 6). Evidente, quindi, come con un paio di vittorie in serie ci si può ritrovare nelle zone alte della classifica. Stesso discorso, però, vale guardando verso il basso, dove però c'è un Palestrina ancora fermo al palo, Fondi e Valdiceppo a 2, che iniziano a traballare.

Come però ricorda sempre coach Sandro Di Salvatore, fare calcoli rischia di far venire il mal di testa a più di qualcuno. La sua filosofia è ormai ben nota in casa biancorossa, pensare partita per partita, cercando di fare il massimo possibile in quel momento. Poi, quando sarà necessario, si faranno calcoli. Ma la BCC Vasto Basket nelle prossime due sfide di campionato ha l'occasione ghiotta di dare peso alla sua posizione in classifica, sfruttando i due match casalinghi contro avversarie non invincibili.

I vastesi ci proveranno già da domani, quando alle 18 inizierà la sfida con la formazione capitolina, ben attrezzata ed in grado di poter esprimere un giusto mix di fisicità e tecnica. La formazione di casa può però contare su un ottimo stato di forma, che sta evidenziando una crescita costante ed un amalgama, tra "veterani" e neo arrivati, ormai ben riuscito. L'appello, come sempre, è a tutti gli appassionati della palla spicchi, affinchè possano essere numerosi sugli spalti dell'impianto di via dei Conti Ricci, per spingere i loro beniamini verso una vittoria che li proietterebbe verso le zone alte del girone C.