Finisce 3-0 tra Vasto Marina e River Casale, nel recupero della settima giornata di campionato, sospesa lunedì 11 novembre al 25' a causa della forte pioggia caduta su Vasto, quando il risultato era fermo sullo 0-0.

Con questa vittoria contro la terza in classifica, arrivata grazie alle reti di Stivaletta su rigore, La Guardia e Monachetti, ancora su rigore, la squadra di Maccione prosegue la marcia al vertice a punteggio pieno, 8 vittorie in 8 partite e 24 punti (26 gol fatti e 5 subiti), con 5 lunghezze di vantaggio sul San Salvo di mister Vincenzo Di Nardo presente in tribuna.

La partita. Dirigenza vastese al completo al San Tommaso per assistere alla gara, tra loro anche un gradito ritorno, quello di Remo Grassi accompagnato dal presidente Massimiliano Baccalà. Menna parte dalla panchina, Cesario e Pili sono bloccati dall'influenza.

Al 14' primo tiro pericoloso della partita, Labrozzi impegna Picchiecchio che para, al 21' Vasto Marina di nuovo pericoloso, D'Ottavio in area riceve e calcia ma la sua conclusione non impensierisce gli avversari. Al 31' su una punizione battuta da Stivaletta il portiere ospite esce a vuoto, la difesa rimedia. Al 40' River Casale in avanti, il diagonale di Castropaolo viene neutralizzato dall'attento Gaspari.

La ripresa si apre con il calcio piazzato di Stivaletta neutralizzato da Picchiecchio, al 51' Riella batte una punizione che arriva dalle parti di D'Ottavio che colpisce centralmente di testa da buona posizione, il portiere para. Al 52' la conclusione di Monachetti viene intercettata di mano in area da Marcelli, il signor Berardi di Lanciano concede il rigore, sul dischetto va il capitano Stivaletta che porta in vantaggio i suoi.

Al 60' buona occasione per i padroni di casa per raddoppiare, Monachetti serve l'accorrente La Guardia che manda fuori in scivolata, al 63' Mancini impegna Gaspari con un tiro a giro dal limite. Al 69' Riella dalla sinistra vede Stivaletta in area, il centrocampista non è preciso.

Al 74' Riella si ripete, questa volta intercetta La Guardia che insacca il raddoppio, un minuto dopo l'autore del secondo gol viene steso in area da Carosella, per l'arbitro non ci sono dubbi, è rigore, lo batte Monachetti che mette dentro il tris.

Il Vasto Marina mantiene il distacco dalle inseguitrici e nel prossimo turno, lunedì 25 novembre alle 15.00 tornerà in campo in casa contro il Miglianico. Nella giornata che prevede le sfide Virtus Cupello-Vastese e San Salvo-Folgore Sambuceto.

Tabellino

Vasto Marina-River Casale 3-0 (0-0)

Reti: 53' Stivaletta rig. (Vasto Marina), 74' La Guardia (Vasto Marina), 76' Monachetti rig. (Vasto Marina)

Vasto Marina: Gaspari, Forte, Nocciolino, Stivaletta, Di Biase, D'Alessandro, La Guardia, Labrozzi (68' Piras), D'Ottavio, Monachetti (77' Carulli), Riella (84' Lanzetta) A disposizione Annunziata, Menna, Iammarino. Allenatore Antonio Maccione

River Casale: Picchiecchio, Carosella, Di Rosa (84' Di Crescenzo), Barbetta (76' Di Muzio), Di Carlo (81' Copani), Di Giovanni, Errico (56' Di Primio), Marcelli, Cocchini (77' Barbarossa), Castropaolo, Mancini. A disposizione Ferrara, D'Angelo. Allenatore Piero Zuccarini

Arbitro: Lanfranco Berardi di Lanciano

Ammoniti: Nocciolino (Vasto Marina), Marcelli (River Casale)

La classifica. Vasto Marina 24, San Salvo 19, River Casale 15, Virtus Cupello e Miglianico 13, Francavilla e Acqua&Sapone 12, Vastese 11, Castiglione Val Fino 10, Folgore Sambuceto 9, Il Delfino Flacco Porto 8, Valle Del Foro 5, San Vito 83* 3, Torre Alex* Cepagatti 1 (* una partita in meno)

Il prossimo turno, lunedì 25 novembre ore 15.00. Castiglione Val Fino-Il Delfino Flacco Porto, Francavilla-Torre Alex Cepagatti, San Salvo-Folgore Sambuceto, San Vito 83-Acqua&Sapone, Valle Del Foro-River Casale, Vasto Marina-Miglianico, Virtus Cupello-Vastese