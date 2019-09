“Settimana Nati per Leggere"

Dal 16 al 24 novembre si svolge la “Settimana nazionale Nati per Leggere”. Un’iniziativa a cui ha aderito l’Assessorato alle Politiche sociali del Comune di San Salvo con lo slogan “…libriamoci in volo – Lettura ad alta voce per bambini da 6 mesi ai 3 anni”, in corso di svolgimento presso il Micronido comunale in via Verdi, affidato alla Cooperativa “I Girasoli”.



L’appuntamento, che è stato molto partecipato dalle famiglie ha visto la presenza tra i banchi di scuola dei genitori e dei nonni, piacevolmente coinvolti nella lettura dei libri ai bambini.



"Questa amministrazione comunale – tiene a rimarcare il sindaco Tiziana Magnacca – investe tempo e risorse per sostenere i diritti dei bambini, come ha sancito la convenzione per i diritti dell’infanzie e dell’adolescenza dell’Onu. Aiutandoli a vivere in pienezza e serenità la loro età, così importante per la loro formazione".



I diritti dei bambini sono stati individuati e sanciti nel 1989 grazie ad una convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, attraverso un accordo tra numerosi paesi che hanno deciso di obbedire alle stesse leggi per garantire un'infanzia serena a tutti i bambini del mondo.



L’assessore alle Politiche sociali Maria Travaglini ha ribadito come siano necessari questi momenti di riflessione per capire come, anche nelle nostre realtà, vengono trattati e rispettati i bambini.



Un foglio stampato a colori è stato consegnato ai genitori sul quale sono riportati i diritti dei bambini: diritto alla vita; diritto alla sicurezza; diritto al gioco; diritto al nome, diritto alla libertà di espressione; diritto di essere nutrito; diritto a non essere sfruttato; diritto di essere adottato; diritto all’informazione; diritto alla salute; diritto allo studio.