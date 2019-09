Per Lara Molino il premio

Domenica 24 novembre, alle ore 16:00, presso l’Auditorium San Francesco di Vasto Marina, serata di premiazione del 1° Concorso indetto per gli studenti delle scuole, dal titolo Pacem in Terris, organizzato dalla Parrocchia Santa Maria Stella Maris, in occasione delle venuta della reliquia ex corpore del beato Giovanni XXIII. La cantautrice Lara Molino, madrina della serata, proporrà diversi brani del suo repertorio, tra i quali La pazzia del perdono, canzone scritta a quattro mani con padre Simone Calvarese e che è diventata un cd, inciso e distribuito ad ottobre 2012 e Dimmi perché, la sua ultima creazione che è un vero e proprio inno alla vita.

La famosa enciclica di Papa Roncalli, Pacem in Terris, sempre attuale e significativa sarà ricordata dai ragazzi delle scuole che saranno premiati per i loro elaborati, poesie, canzoni, articoli, disegni.