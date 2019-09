Oggi, venerdì, 22 novembre, alle ore 17,30, presso la saletta della biblioteca Mattioli in corso del Parma, sarà presentato al pubblico l’ultimo libro di Giuseppe Tagliente dal titolo Il Lungo inverno del ’43 – Vasto, la guerra in casa (Q edizioni Vasto).

Il volume, che ripercorre minuziosamente con l’ausilio di oltre duecento foto provenienti da archivi pubblici e privati italiani ed esteri il triste periodo dell’ occupazione tedesca e poi inglese avvenuta esattamente settanta anni fa, sarà presentato dallo storico Costantino Felice e dallo scrittore Tito Spinelli.

Dalla prefazione di Felice ecco questo biglietto di presentazione riportato sulla quarta di copertina del libro, che sarà nelle librerie e d edicole cittadine a partire da sabato 23 novembre. "Lo studio di Tagliente ci fornisce un quadro dettagliato, minuzioso, di questo cruciale periodo della storia cittadina. Normalmente gli storici possono disporre di due tipi di fonti: quelle indirette, cosiddette “oggettive”, provenienti da autorità esterne o superiori (apparati dello Sato, forze dell’ordine, ecc.) e quelle dirette, soggettive, consistenti in diari, memorie, testimonianze orali, molto più delicate da maneggiare. la ricostruzione di Tagliente si fonda soprattutto sulla seconda tipologia: quel genere di carte, cioè, che delle vicende storiche ci mostrano non soltanto il loro esteriore svolgimento, ma anche il modo in cui esse vengono interiormente vissute dalle persone che ne sono investite".

Al termine dell’incontro sarà inaugurata una mostra fotografica sugli avvenimenti dell’ottobre 1943/giugno 1944 che rimarrà aperta per una settimana sino a venerdì 29 novembre.