Nasce a Vasto, in piazza Rossetti, una nuova associazione: L’Isola che non c’è 2. La finalità di questa associazione è la ricerca, l’assistenza, l’educazione, la diffusione di conoscenze nel campo dell’educazione per l’infanzia e l’adolescenza. Il fine è sostenere il complesso rapporto genitori-figli.

Svariate modalità di intervento coinvolgeranno diversi professionisti e specialisti del settore educativo, pedagogico e psicologico. Alcuni esempi: danza e movimento creativo; potenziamento e rinforzo didattico; sportello di ascolto e supporto alla genitorialità; servizio di psicodiagnosi e psicoterapia; laboratori artistici e tanto altro.

Tra le prime attività proposte l’emotion therapy, dal mese di dicembre, dove la gestione delle emozioni, così complicata da insegnare ed imparare, sarà mediata dalla relazione tra bambino ed animale.

Gli incontri si svolgeranno presso la fattoria sociale di Sant’Antonio Abate, grazie all’aiuto e al sostegno di Don Gianfranco Travaglini e dei suoi operatori, sostenuti da alcuni nostri collaboratori (psicologo, psicoterapeuta ed educatore).

Per inaugurare e prendere maggiori informazioni su questa serie di eventi, si invita la cittadinanza a visitare la sede dell’associazione sita in piazza Rossetti 46, (nei locali degli ex uffici scolastici, palazzina di fronte alla sede di vigili urbani), sabato 23 novembre dalle 17.00 alle 20.00.