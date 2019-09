Ancora una convocazione in Nazionale per Melissa Nozzi. La calciatrice sansalvese è stata inserita da mister Corradini nell'elenco delle 22 che parteciperanno ad uno stage che si svolgerà a Roma dal 24 al 27 novembre. La giovane calciatrice sansalvese, cresciuta nelle fila della San Paolo Calcio, poi Pro Vasto, quest'anno ha ceduto alla corte del Chieti Calcio Femminile, formazione che milita nel campionato di serie B, girone C. Per lei, a cui talento e grinta non mancano, la giusta occasione per spiccare il volo verso la massima serie del calcio italiano.

La prima chiamata in azzurro per Melissa Nozzi era arrivata a maggio del 2012, seguita da tante esperienze con la selezione under 17. Ora, in vista dello stage romano, arriva la chiamata per la squadra "superiore", l'under 19. Un'occasione importante per il difensore del Chieti Calcio, unica giocatrice abruzzese tra le prescelte dal selezionatore azzurro, che può guadagnarsi la fiducia dello staff federale ed essere inserita in pianta stabile nel giro dell'under 19 che in questi mesi sta ripartendo con un nuovo corso, soprattutto dopo la mancata qualificazione alla seconda fase dell'Europeo.

Le giocatrici convocate per il raduno della Nazionale under 19

Portieri: Cazzaro (Vittorio Veneto), Copetti (Graphistudio Tavagnacco), Guidi (Jesina), Sciacca (Acese).

Difensori: Castiello (Lazio), Corsiani (Firenze), Cosi (Firenze), Cunsolo (Res Roma), Nozzi (Chieti), Pochero (Graphistudio Tavagnacco), Sabatino (Real Marsico), Zanetti (Brescia).

Centrocampisti: Alunno (Jesina), Blasoni (Graphistudio Pordenone), Barzan (Zensky Padova), Brambilla (Mozzanica), Filippini (New Team Ferrara), Galli (Torres).

Attaccanti: Goldoni (New Team Ferrara), Monterubbiano (Jesina), Razzolini (Firenze), Tardini (Reggiana).