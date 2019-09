Un autotrasportatore di 57 anni, Ion Bostina, romeno residente a Vasto, è morto questa poco prima della mezzanotte mentre era alla guida del suo camion. Il tragico episodio è avvenuto lungo l'autostrada A14, al chilometro 1 del tratto compreso tra Bologna e Modena. L'uomo, in seguito ad un malore, ha perso il controllo del mezzo, strisciando contro la barriera jersey ed invadendo la terza corsia. Poi si è accasciato sul volante, rendendo inutili le operazioni di soccorso.

L'uomo abitava da due anni a Vasto, in un'abitazione del centro storico, dove si era trasferito per motivi di lavoro. La moglie e i figli vivono in Romania ed hanno ricevuto comunicazione dalla polizia romena della morte del loro caro.