Dopo il meritato successo ottenuto nel circuito radio dell’Italia settentrionale con l’album “Certe storie”, il cantautore vastese Giuseppe Monopoli ha scelto la Saletta Blu dell’IIS “E. Mattei” per presentare il suo nuovo lavoro musicale, una seconda sfida tutta da ascoltare intitolata “Incredibile tu sei”.



Le storie raccontate nel nuovo cd del cantautore sono frutto di vere esperienze di vita legate ad amicizie, affetti, amori e ricordi, che hanno permesso a Giuseppe Monopoli di trarre la giusta ispirazione per creare i suoi brani. La struttura melodica e gli arrangiamenti, assolutamente originali, rendono l’album molto godibile all’ascolto.



Giuseppe si è avvalso della preziosa collaborazione di C. Giliberto per la fotografia e la produzione, di Maria Grazia Pezzuto e Salvatore Langiano per la consulenza musicale. Hai poi deciso di contattare il regista (o meglio “filmaker”, come lui stesso si definisce) Enrico Gualterio per la produzione del video del brano “Cosa capita a te”.



Gualterio firma un videoclip intenso, le cui immagini, emozionanti, ci portano direttamente nell’animo del cantautore vastese, cogliendo il sentimento che ha guidato la realizzazione della canzone. Giuseppe Monopoli sta ora lavorando a produzioni live con un’attenzione particolare rivolta anche al mondo dei più giovani.