Il Casalbordino Tennistavolo si prepara per il big match di campionato che si terrà domani sera, sabato 23 novembre alle 18.30, quando alla Palestra dell'ITC di Casalbordino arriverà l'Istituto Leonardi Perugia. La formazione umbra, che fino allo scorso anno militava in serie A, è al secondo posto della classifica del campionato cadetto.

La formazione perugina ha come punta di diamante il serbo Vlada Borcic, con un organico ben completato dal capitano Alessandro Bonelli, dall'esperto Gianluca Alunni e dal giovane talento Matteo Malizia.

"Nonostante sia solo la 5° giornata - esordisce Nicola Crugnale, Team Manager della formazione abruzzese - per noi è già l’ultima spiaggia poiché la sconfitta della scorsa settimana a Città di Castello ci ha già fatto staccare di 2 punti dalla testa della classifica. Avendo come obiettivo la promozione dobbiamo restare aggrappati al treno delle prime, perchè solo una squadra a fine stagione verrà promossa.

I ragazzi in questi giorni si stanno allenando tanto e bene, abbiamo recuperato il nostro capitano Alessandro Santoro, reduce da un infortunio, il beneventano Vincenzo Delli Carri sta tornando ai suoi livelli di forma ottimali (è n°54 d’Italia) e il cinese Li Weimin si è già dimostrato spietato. Non dimentico anche l’ottimo apporto dell’altro giocatore casalese Franco Spagnoli che è spesso chiamato a ricoprire anche il ruolo di Tecnico a referto per le partite di campionato".

Sarà una sfida combattuta e per questo la formazione casalese chiama a raccolta tutti i pongisti d'Abruzzo affinchè sabato sera possano far sentire il loro calore e spingere Santoro e compagni verso la vittoria.