Grande richiesta per gli abbonamenti della nuova Stagione Concertistica 2013/14 al Teatro Rossetti di Vasto. Il cartellone, sostenuto dell’Amministrazione Comunale e dalla Fondazione Carichieti, prevede la presenza di grandi concertisti italiani ed internazionali che si avvicenderanno sul palco dello storico teatro vastese.

Dalla musica colta, al grande jazz e alla musica popolare e di confine, come al solito si alterneranno nella prestigiosa stagione i tanti linguaggi della grande musica. Gli abbonamenti si effettuano presso l’ufficio economato del Comune di Vasto in orario d’ufficio (tel. 0873-309 284).

Il costo dell’abbonamento è di € 100 per l’intera stagione (12 appuntamenti concertistici). Il costo del biglietto è di € 10 con l’unica eccezione per il grande “Concerto per il Nuovo Anno” del 30 dicembre che costerà € 20 ( € 10 per gli abbonati).

Primo appuntamento con la mitica band statunitense “The Bad Plus” per il concerto di apertura della stagione domenica 1 dicembre alle ore 17.30 (Apertura botteghino del teatro un’ora prima del concerto.