Era difficile pensare ad una Pro Vasto femminile senza Martina Di Viesti. La talentuosa giocatrice vastese quest'estate aveva deciso di appendere le scarpette al chiodo, prendendosi un periodo di pausa dall'attività agonistica. A nulla erano serviti i tentativi di compagne e dirigenti per farle cambiare decisione. Ma il richiamo del campo deve essere stato davvero forte, tanto che ieri sera, alla ripresa degli allenamenti in vista del super-derby di domenica prossima in casa dell'Audax Palmoli, Martina Di Viesti si è presentata negli spogliatoi. Il suo rientro era nell'aria già da domenica scorsa.



Le compagne l'aspettavano, tanto che al suo compleanno le avevano regalato un paio di scarpe da calcio nuove di zecca, per farle capire quanto tenessero alla sua presenza in squadra. Ora Di Viesti potrà inaugurare le nuove scarpette nella sfida di domenica prossima a Palmoli. Mister Nello Mazzatenta, con questo importante rientro, potrà a gestire un parco attaccanti di tutto rispetto, con Anna Mazzatenta, Marika Tiberio, Jessica Cravero e, appunto, Martina Di Viesti.

"Siamo contenti che Martina abbia deciso di riprendere la sua attività agonistica - commenta soddisfatto il dirigente Antonio Pracilio -. Tra il gruppo storico e i nuovi innesti la nostra squadra potrà dare del filo da torcere a chiunque".

Domenica la terza giornata prevede la sfida delle sfide per la serie C. Storicamente quella tra Vasto e Palmoli è una partita molto sentita. Le due formazioni si sono già affrontate in coppa con un esito totalmente a favore delle ragazze dell'alto Vastese. Tumini e compagne, dopo il buon avvio di campionato, hanno tutta l'intenzione di tornare da Palmoli con un risultato positivo.