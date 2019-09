Nell’ottava giornata di campionato di serie C, dinanzi ad un folto pubblico, gli Amici del basket perdono in casa con la terza forza del campionato, il Pescara Basket, con il punteggio di 51-90. Nel primo quarto la formazione pescarese gioca meglio e si porta in vantaggio sul 22-12 mentre nel secondo quarto vi è una grande reazione del team sansalvese che gioca il suo miglior periodo dell’incontro e riesce ad arrivare a meno sei sul 32-38 con un parziale di 20-16.

Nel terzo quarto il Pescara Basket prende il largo mentre sul parquet vi sono un infortunio per parte in entrambe le squadre. Per gli Amici deve uscire il forte centro Toth ed a completare le note negative arriva il quinto fallo del capitano Desiati. Il terzo quarto vede un parziale di 26-13 per gli ospiti ma è nell’ultimo quarto che il Pescara allunga in maniera impressionante il divario con un parziale di 26-16.

Analizzando la partita si può affermare che il divario tra le due formazioni è stato evidente e che gli Amici hanno dovuto registrare durante la partita due defezioni importanti, ma ciò che ha colpito in maniera negativa è stato l’atteggiamento della squadra sansalvese nell’ultimo periodo di gioco. Gli Amici infatti hanno completamente abbandonato l’incontro mentalmente.

Tra le note positive da segnalare uno straordinario pubblico in un giorno infrasettimanale e un grintosissimo Salvatorelli che ha giocato in maniera combattiva fino all’ultimo secondo dell’incontro. La classifica, causa i risultati delle altre squadre, resta invariata e gli Amici torneranno subito a giocare in casa del Campobasket Sabato 23 Novembre alle 18.

I tabellini dell’incontro

Amici del Basket San Salvo: Desiati 4; Assogna 5; Salvatorelli 6; Fanelli M. 1 ; Celenza 11; Toth 4; Biasone 12; Magrì 2; Maggio 6. Coach: Ialacci

Pescara Basket: Febo 6; Morè 11; Stilla 13; Adonide 12; Piscione 12; De Luca 9; Di Giorgio 10; Di Flavio 17. Coach: Tracanna

Parziali: 12-22; 20-16; 13-26- 6-26

Arbitri: Pasqualone (Ferrazzano) e Chiacchiari (Isernia)

Uscito per 5 falli: Desiati (Amici del Basket San Salvo)

Emanuele Di Nardo