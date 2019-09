Il giorno 22 Novembre sarà ampliato il servizio di raccolta differenziata con modalità porta a porta nei quartieri lungo la statale 16. Queste le strade coinvolte:



- via Tosti

- S.S. 16 nord (tratto da Vasto Marina a rotonda zona industriale Punta Penna)

- Zona Industrialele portuale (Punta Penna)

- via Osca

- via Madonna della Penna

- via Pennaluce

- via Vignola e via Vignola II

- Strada Casarza

- Via Canale

Il primo conferimento sarà, secondo il calendario già in uso nel resto della città, il rifiuto denominato residuo secco, mediante contenitore grigio, questa sera, giovedì 21 novembre, dalle ore 20:00.

Per ulteriori informazioni è possibile recarsi presso l’ufficio raccolta differenziata presso il PalaBcc di via Conti Ricci, dalle 9:00 alle 13:00. Sono anche a disposizione il nr. verde gratuito 800.229.977 e il sito internet www.pulchrambiente.it.