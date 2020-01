Da alcuni giorni è possibile iscriversi al Corso gratuito di fotografia digitale e elementi di Photoshop e al Corso gratuito di Lingua spagnola organizzato dal Progetto Giovani del Comune di Vasto in collaborazione con la Consulta Giovanile.



Corso gratuito di fotografia digitale e elementi di photoshop

Data inizio corso: 26 Novembre ore 15

Età massima 25 anni, età minima 16 anni

Corso gratuito di Lingua Spagnola

Data inizio corso: 27 Novembre ore 16

Età massima 30 anni, età minima 15 anni



I primi appuntamenti sono previsti presso il Centro di Aggregazione Giovanile in via Ritucci Chinni 1, dietro la Chiesa San Paolo. Per iscrizioni ed altre informazioni inviare una email a sideshow@hotmail.it oppure telefonare all’Informagiovani: 0873.309455.