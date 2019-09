Una giornata dedicata all'educazione ambientale. E' quella vissuta da centinaia di bambini delle scuole vastesi protagonisti della Festa dell'Albero 2013 promossa da Legambiente. Due manifestazioni, presso la Scuola Spataro e nella Scuola Madonna dell'Asilo, che hanno visto la partecipazione di alunni, genitori e istituzioni.

Scuola Spataro. Sono 160 i bambini che hanno partecipato ad un open day che, oltre agli alunni della primaria e della scuola dell'infanzia dell'istituto, ha visto il coinvolgimento delle scuole dell'infanzia paritarie Bimbolandia, Il Girotondo, Il Mondo del bambini, L'Albero Azzurro e La Città del Sole. Presenti i rappresentanti dell'amministrazione comunale, del Corpo Forestale dello Stato e di Legambiente Vasto.

"Una sinergia di azioni - spiega l'insegnante Rosaria Spagnuolo- , coordinate dalla preside Maria Cauli, del Comprensivo n.1 e dall’insegnante Manuela D’Ettorre, funzione strumentale della Continuità dell’infanzia e della scuola primaria Spataro, per coinvolgere e sensibilizzare i bambini ai temi ambientali della tutela del verde e del territorio, nell’ambito del progetto d’istituto La mia città".

Dopo un momento di spettacolo, con i bambini protagonisti di canti, poesie, danze e filastrocche, sono stati piantati nel giardini della scuola sei alberelli: un cedro, un eucalipto, un abete, una tuia, un leccio, un pino. "Ogni classe - spiega la maestra Spagnuolo -avrà durante questi anni il compito di accudire il proprio albero, offrendo cure e attenzioni, tenendo conto che l’albero è il simbolo della natura che per primo ci parla di radicamento, vita e appartenenza al territorio. Mettere a dimora questi nuovi alberelli diventa quindi un gesto concreto di vita e di speranza".

Scuola Madonna dell'Asilo. Si è rinnovata la tradizione della Festa dell'Albero anche presso la Scuola cattolica paritaria Madonna dell'Asilo. "I progetti di educazione ambientale - ha spiegato il presidente della cooperativa che gestisce la scuola, Massimiliano Melchiorre - sono parte integrante del percorso scolastico dei nostri alunni. Per questo dobbiamo ringraziare Legambiente e la presidente della sezione di Vasto, Fausta Nucciarone, per la collaborazione".

La manifestazione è iniziata con un momento di spettacolo nel teatro della scuola, con gli alunni che hanno illustrato in maniera artistica le caratteristiche dei vari alberi, da quelli più comuni a quelli esotici. Poi canti e poesie, coinvolgendo tutti i bambini, da quelli più piccoli della sezione primavera ai più grandi della quinta elementare. A fare da scenografia disegni e lavoretti preparati nelle scorse settimane. "Si vede che avete fatto un buon lavoro -ha commentato il presidente del Consiglio comunale Giuseppe Forte, ricordando i suoi trascorsi come alunno delle Figlie della Croce".

Dopo il saluto dei rappresentanti dell'amministrazione comunale bambini, insegnanti e genitori si sono trasferiti in giardino per mettere a dimora le piante che resteranno come simbolo della Festa dell'Albero 2013. Ad arricchire il parco della scuola sono arrivate quattro piante di rosmarino, un eucalipto e un ulivo.