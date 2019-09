La corsa alla segreteria del Partito Democratico entra nel vivo. Dopo l'appuntamento con la convenzione di domenica scorsa, caratterizzata da una scarsa affluenza degli iscriti al partito, i candidati in campo stanno cercando di convincere gli elettori a sostenerli l'8 dicembre, giorno in cui verrà eletto il nuovo segretario.

Domani il Comitato "Vastese con Cuperlo", riceverà la visita di Massimo D'Alema, in "tour elettorale" a favore di uno dei candidati alla successione di Epifani. L'appuntamento si terrà, domani, 22 novembre, alle 15.30 presso la sala museale del Castello di Monteodorisio.

Sarà un momento d'incontro tra Massimo D'Alema, che in questa campagna per la segreteria non si sta risparmiando (basti ricordare l'attacco a Matteo Renzi), e il territorio del Vastese.