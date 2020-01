Questa sera, alle 20:30, presso la palestra dell’Istituto Commerciale di San Salvo, vi sarà l’ottava giornata di campionato degli Amici del Basket San Salvo.



La gara, valida per l’ottava giornata di serie C, vedrà impegnati gli uomini di Linda Ialacci, con il Pescara Basket, terza forza del campionato



Gli Amici, dopo un avvio deludente dovuto anche ai vari infortuni e alla mancanza della palestra a disposizione, cercheranno di proseguire l’ottimo momento di forma.



La formazione sansalvese viene da due vittorie consecutive frutto di un durissimo lavoro e questa sera sarà fondamentale avere tanti spettatori e tifosi sugli spalti per cercare di fare l’impresa sportiva dinanzi ad una squadra di altissimo valore.