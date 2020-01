Il Vasto Sud perde l’imbattibilità in trasferta sul difficile campo di Piazzano di Atessa. I ragazzi di mister Lorenzetti schierati con un classico 4-4-2 temono il confronto con il Sangro Soccer ancora imbattuto e lo si vede dalla partenza impacciata e con scarsa precisione.

Grazie alla giornata super di Mastronardi i biancorossi non capitolano già nei primi minuti. Dopo la mezz’ora i vastesi cominciano a macinare gioco, colpendo anche una traversa con una bella punizione di Della Contrada, ma una svista clamorosa del direttore di gara consegna il vantaggio ai Sangrini.

Un fuorigioco di almeno 2-3 metri all’ultimo minuto della prima frazione di gioco porta in vantaggio la squadra di casa. Il secondo tempo è a senso unico, con il Vasto Sud che preme ma non trova il pareggio. Al 70’ minuto una percussione porta Smerilli in area, che viene fermato in maniera fallosa, ma anche in questo caso il direttore di gara lascia proseguire. Una gara sfortunata per i biancorossi che ora vedono allontanarsi la testa della classifica. Prossima gara in casa sabato 23 contro il Guardiagrele.





Sangro Soccer-Vasto Sud 1-0

Marcatore: 39’ Staniscia (Sangro Soccer)



Vasto Sud (4-4-2): 1 Mastronardi, , 5 Forte (75’, 22 Augelli), 26 Della Contrada, 27 Ciccotosto (76’, 25 Di Ienno), 13 Bruno (41’, 16 Fitti), 77 Carlucci, 18 Ranalli (60’, 20 Corvino), 10 Rossi (75’, 30 Panichelli), 19 Sabatini (73’, 24 Capriati), 11 Smerilli, 21 Molino. Allenatore Marco Lorenzetti. Accompagnatori, Gileno, D’Ermilio.





Classifica: Stilottica Rapino 16, Atessa 14; Sangro Soccer 13; Calcio Club 10; Vasto Sud D’Adamo 9; Guardiagrele 7; Anxa Village 4; Delphinus 3; Fossacesia 3; Altino 1; Virtus Araba Fenice 0.





Ufficio Stampa asd Vasto Sud