"Due verbali di accertamento per abbandono di rifiuti in zone non autorizzate.

Sono stati emessi dal Nucleo Ambientale della protezione Civile di Vasto a seguito di un sollecito del Vice Sindaco Vincenzo Sputore". Lo annuncia un comunicato del Comune di Vasto.

"L’intervento è stato effettuato questa mattina in località Piano di Marco. Nei prossimi giorni i controlli saranno intensificati soprattutto nelle zone che spesso vengono prese di mira, da residenti e non, per l’abbandono di rifiuti".