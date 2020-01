Se l'è vista brutta la donna coinvolta in un pericoloso incidente questa sera prima delle 18 a San Salvo. Alla guida di una Renault Clio stava percorrendo via Grasceta, nel tratto nei pressi della statale 16, quando per cause al vaglio della Polizia Municipale di San Salvo è finita fuori strada.

L'impatto con il guard rail è stato molto violento, tanto da sradicarlo dal terreno. La protezione metallica ha poi divelto il cofano anteriore della macchina, che è divenuto una sorta di barriera che ha evitato guai peggiori alla donna.

Tanta paura ma fortunatamente nessuna grave conseguenza per la conducente della Clio. Traffico rallentato per permettere l'intervento della Polizia Municipale e del carroattrezzi che ha portato via il mezzo incidentato.