In questi tempi amari, ed è dir poco, per le condizioni in cui versa il nostro sistema sanitario, ridotto così soprattutto a causa delle enormi ruberie cui è stato (è) sottoposto, è cosa gradita segnalare qualcosa di buono che ancora c'è.

In particolare mi riferisco al reparto di chirurgia, tra l'altro ridotto all'osso dalla politica dei tagli, dell'Ospedale di Vasto, dove sono stata ricoverata un mese fa per un intervento di colecistectomia laparoscopica effettuata dal dott. Nicola Farina. Ciò che ho trovato è stato non solo l'ottima professionalità del chirurgo, affiancata da un grande senso di umanità, ma anche e soprattutto massima gentilezza, cortesia, disponibilità in tutti gli operatori del reparto.

Dal primario dott. Lanci alla caposala, quest'ultima sempre col sorriso anche nei momenti di frenetica attività, agli infermieri costantemente disponibili e competenti, agli allievi sempre attivi e pronti.

Ci tenevo a segnalare questa esperienza così positiva e non per mero campanilismo (non sono vastese), ma perchè ritengo che, se è dovere di ogni cittadino denunciare pubblicamente ogni negatività, è altrettanto doveroso segnalare elementi ed aspetti positivi che il territorio presenta.

Colgo con questa l'occasione per ringraziare e salutare tutto lo staff della chirurgia.

prof.ssa Rita Seconetti