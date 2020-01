"L’inverno è arrivato ma di una scelta precisa su cosa fare in merito ai dehors nel centro storico, neanche l’ombra". E' Paola Fiore, presidente di Confesercenti Vasto, a esprimere tutto il disappunto degli esercenti della città antica di fronte al trascinarsi di una vicenda che, ormai, è divenuta una telenovela. Più di un anno fa cinque titolari di altrettante attività, intervistati da zonalocale.it, avevano chiesto la possibilità di installare nei mesi invernali i gazebo davanti ai loro locali per tentare di ovviare alla desertificazione del borgo antico durante la stagione fredda.

"È mai possibile che, su una questione che interessa numerosi operatori commerciali, due Enti come il Comune e la Soprintendenza, non riescano neanche ad incontrarsi? Anche se da parte dell’amministrazione di Vasto è stata inviata una richiesta alla Soprintendenza, è passato ormai troppo tempo e chiediamo all’assessore all’Urbanistica, Luigi Masciulli, e all’assessore al Commercio, Lina Marchesani, di farsi personalmente promotori e sollecitare la Soprintendenza ad un incontro in merito.

Dateci una risposta. Noi abbiamo fatto la nostra parte, abbiamo più volte incontrato gli assessori e gli uffici preposti portando anche soluzioni dal punto di vista tecnico e tecnologico. Il Comune di Vasto già è dotato di un Regolamento che prevede strutture con coperture anche laterali ma, queste strutture, nel centro storico, senza il parere positivo della Soprintendenza, non possono essere installate.

Quindi - sottolinea Fiore - è fondamentale, così come è stato fatto per realtà come Firenze e Bologna, definire un accordo tra il Comune e la Soprintendenza per i Beni Architettonici, Paesaggistici Storici, Artistici, condiviso anche dalle associazioni di categoria, per introdurre regole certe, chiare, che nascono da una nuova collaborazione fra le parti, per conciliare l’interesse primario di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale con quello economico dei pubblici esercizi. Inoltre, continuiamo a ribadire che le strutture devono essere installate solo nel periodo invernale".